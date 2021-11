Ried/Traunkreis bleibt nach 3:0 bei Micheldorf Juniors Tabellenzweiter

Details Montag, 08. November 2021 20:38

Mit den GTech Juniors SV Micheldorf und der Union Ried/Traunkreis trafen sich am Samstag zwei Topteams: Für die Micheldorfer Juniors schienen die Rieder aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Die Union Ried im Traunkreis erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Es war die letzte Runde vor der Winterpause in der 2. Klasse Ost bei der Begegnung zwischen den GTech Juniors SV Micheldorf und Union Ried/Traunkreis am Samstag: Der Gast Ried/Traunkreis erwischte vor 110 Zuschauern in der Haidlmair Arena einen Blitzstart ins Spiel: Leonhard Lazelsberger traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Robert Hieslmayr erhöhte den Vorsprung der Union Ried/Traunkreis nach 30 Minuten auf 2:0. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit einer 2:0-Führung für die Rieder in die Kabine.

Sperrer macht mit Tor alles klar

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Referee Rudolf Schimpl überwand Peter Sperrer den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Union Ried/Traunkreis (50.). Die Rieder Gäste konnten an diesem Tag ihre drei Punkte somit locker nachhause mitnehmen und überwintern infolgedessen auf dem zweiten Tabellenplatz der 2. Klasse Ost.

Nur zweimal gaben sich die GTech Juniors SV Micheldorf bisher geschlagen. Der Gastgeber kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Wer die Union Ried/Traunkreis besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen: Erst zehn Gegentreffer kassierte die Union Ried/Traunkreis. Die Saisonbilanz der Union Ried/Traunkreis sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und vier Unentschieden büßte man lediglich eine Niederlage ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Union Ried/Traunkreis seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her. Die Union Ried/Traunkreis verdrängte die Micheldorfer aus der Aufstiegszone und stieg selbst dorthin auf Platz zwei auf. Die Micheldorfer Hausherren fielen damit auf den vierten Tabellenplatz.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfangen die GTech Juniors SV Micheldorf dann im nächsten Spiel die DSG Union Großraming, während die Union Ried/Traunkreis am gleichen Tag beim SV Reichraming antritt.

2. Klasse Ost: GTech Juniors SV Micheldorf – Union Ried im Traunkreis, 0:3 (0:2)

5 Leonhard Lazelsberger 0:1

30 Robert Hieslmayr 0:2

50 Peter Sperrer 0:3

