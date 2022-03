Hohlrieder triff doppelt beim 2:0 von Reichraming gegen Ried im Traunkreis

Details Montag, 21. März 2022 08:56

Durch zwei Treffer von Michael Hohlrieder setzte sich SV Reichraming mit einem 2:0 gegen Union Ried im Traunkreis durch und konnte sich somit um zwei Tabellenplätze in der 2. Klasse Ost verbessern.

Di erste Spielhälfte hatte tormäßig nichts zu bieten, somit ging es bei einem 0:0-Stand in die Umkleidekabinen zur Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit gehörte vor allem einem Spieler von SV Reichraming: Michael Hohlrieder brachte die Union Ried im Traunkreis per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 61. und 94. Minute vollstreckte. Am Ende verbuchte der SV Reichraming gegen den Gast einen Sieg, welcher ihn um zwei Tabellenplätze nach oben brachte.

Ried im Traunkreis bleibt Zweiter

Durch die drei Punkte verbesserte sich SV Reichraming im Tableau auf die siebte Position. Aktuell stehen sie dort mit einem 19:25-Torverhältnis bei 16 Punkten. Der SV Reichraming bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. SV Reichraming befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die Union Ried im Traunkreis 25 Zähler zu Buche, sie befinden sich auf dem zweiten Platz, punktegleich mit dem Verfolger, bei einem 20:12-Torverhältnis. Die Gäste konnten die Mini-Serie von zwei Siegen nicht ausbauen.

Am nächsten Sonntag reist der SV Reichraming zur DSG Union Großraming, zeitgleich empfängt die Union Ried im Traunkreis die Sportunion Wartberg an der Krems.

2. Klasse Ost: SV Reichraming – Union Ried im Traunkreis, 2:0 (0:0)

61 Michael Hohlrieder 1:0

94 Michael Hohlrieder 2:0