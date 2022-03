Dank Mijatovic: Wartberg an der Krems holt Unentschieden gegen Ried im Traunkreis

Details Sonntag, 27. März 2022 21:29

Vor 71 Zuschauern trennten sich Union Ried im Traunkreis und Sportunion Wartberg an der Krems 1:1.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Michael Sperrer das schnelle 1:0 für die Union Ried im Traunkreis erzielte. Zur Pause hatte der Gastgeber eine hauchdünne Führung inne. Für den späten Ausgleich war Darko Mijatovic verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen Union Ried im Traunkreis und der Sportunion Wartberg an der Krems pari, man trennte sich 1:1.

Ried im Traunkreis rutscht ab

Durch das Remis rutschte Union Ried im Traunkreis in der Tabelle ab. Das Heimteam liegt nun auf Rang drei. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Union Ried im Traunkreis Insgesamt erst 13-mal gelang es dem Gegner, die Rieder zu überlisten. Nur zweimal gab sich die Union Ried im Traunkreis bisher geschlagen.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der Sportunion Wartberg an der Krems aus, sodass man nun auf dem zehnten Platz steht. Wo der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zwölf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat die Sportunion Wartberg an der Krems derzeit auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Die Union Wartberg an der Krems kann einfach nicht gewinnen.

Am kommenden Sonntag trifft die Union Ried im Traunkreis auf die Union VAZ Mayr Sipbachzell, Sportunion Wartberg an der Krems spielt am selben Tag gegen die DSG Union Großraming.

2. Klasse Ost: Union Ried im Traunkreis – Sportunion Wartberg an der Krems, 1:1 (1:0)

80 Darko Mijatovic 1:1

7 Michael Sperrer 1:0