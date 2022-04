Adlwang nach 2:0 bei Micheldorf weiter auf Aufstiegskurs

Details Montag, 04. April 2022 20:02

Mit 0:2 verloren die GTech Juniors SV Micheldorf am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Union HOVA Adlwang. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Andreas Bart erzielte vor 70 Zuschauern das 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Für das 2:0 der Union HOVA Adlwang zeichnete Domagoj Ivic verantwortlich (61.). Der Referee beendete das Spiel und damit schlug der Tabellenprimus aus Adlwang die GTech Juniors SV Micheldorf auswärts mit 2:0.

Adlwang weiter souverän

Mit 25 gesammelten Zählern haben die GTech Juniors SV Micheldorf den vierten Platz im Klassement inne. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Micheldorf Juniors in dieser Zeit nur einmal gewannen.

Bei den Gästen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal acht Gegentoren stellt Adlwang die beste Defensive der 2. Klasse Ost. Nur einmal gab sich die Union HOVA Adlwang bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist die Union Adlwang so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nächster Prüfstein für die Micheldorf Jrs. ist die Union Maria Neustift auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Adlwang misst sich zur selben Zeit mit dem SV Reichraming.

2. Klasse Ost: GTech Juniors SV Micheldorf – Union HOVA Adlwang, 0:2 (0:1)

61 Domagoj Ivic 0:2

25 Andreas Bart 0:1