Ried/Trkr. triumphiert bei Sipbachzell mit 3:1

Details Montag, 04. April 2022 20:07

Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für die Union Ried/Trkr. vom Auswärtsmatch bei der Union VAZ Mayr Sipbachzell in Richtung Heimat. Ried i.Trkr. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Für den Führungstreffer der Union Ried im Traunkreis zeichnete Ivan Josipovic verantwortlich (36.). Mit einem Tor Vorsprung für die Union Ried/Trkr. ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Marcel Gösweiner stellte für Union Ried/Trkr. das 2:0 sicher (62.). Nach 69 Minuten beförderte Jan Mühlgrabner das Leder für Sipbachzell zum 1:2 ins gegnerische Netz. Filippos Aslanidis schoss die Kugel zum 3:1 für die Union Ried/Trkr. über die Linie (73.). Schlussendlich reklamierte die Union Ried/Trkr. einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Union VAZ Mayr Sipbachzell mit 3:1 in die Schranken.

Ried/Trkr. Tabellenzweiter

Trotz der Niederlage belegt die Union VAZ Mayr Sipbachzell weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft musste schon 28 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Die Lage der Union VAZ Mayr Sipbachzell bleibt angespannt. Gegen Ried/Trkr. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach 15 absolvierten Spielen stockte die Union Ried/Trkr. ihr Punktekonto bereits auf 29 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Ried/Trkr. ist die funktionierende Defensive, die erst 14 Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute die Union Ried im Traunkreis die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ried i.Trkr. acht Siege, fünf Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief die Union Ried/Trkr. konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Während die Union VAZ Mayr Sipbachzell am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) bei der DSG Union Großraming gastiert, duelliert sich Union Ried/Trkr. zeitgleich mit dem UFC Ternberg.

2. Klasse Ost: Union VAZ Mayr Sipbachzell – Union Ried im Traunkreis, 1:3 (0:1)

73 Filippos Aslanidis 1:3

69 Jan Muehlgrabner 1:2

62 Marcel Goesweiner 0:2

36 Ivan Josipovic 0:1