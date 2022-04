Union Grünburg-Steinbach entführt Punkt aus Losenstein

Details Montag, 11. April 2022 17:06

In der 17. Runde der 2. Klasse Ost empfing der SV Losenstein die Union Grünburg-Steinbach. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Drittletzten wollten beide Mannschaften in diesem Jahr erstmals in der Tabelle anschreiben. Mit einem 2:2-Unentschieden konnten die Teams ihr Vorhaben realisieren, die Freude darüber hielt sich aber vor allm in Losenstein in Grenzen. Denn nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel lag der SVL auch am Sonntagnachmittag mit 2:0 voran, die Caliskan-Elf brachte die klare Führung aber nicht ins Ziel.

SVL mit Blitzstart - Gäste antworten mit Doppelschlag

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Birten wussten die Heimischen zu gefallen und erreichten bereits in der Anfangsphase vermeintlich die Siegerstraße. In Minute acht spritzte Laurenz Ahrer in einen missglückten Rückpass der Gäste und hatte keine Mühe, die Kugel einzuschieben. Fünf Minuten später war es abermals Ahrer, der nach einem gelungenen Angriff über die Seite sowie einem feinen Lochpass auf 2:0 stellte. Den Sieg vor Augen nahm der SVL nach rund 25 Minuten den Fuß vom Gas, weshalb die Gästeelf von Coach Bernhard Steindler zusehends besser ins Spiel fand. Kurz vor der Pause war die Union durch einen Doppelschlag zurück im Spiel. Zunächst vollendete Ivan Puskaric eine feine Einzelleitung erfolgreich, wenig später fixierte Michael Fellinger nach einem Einwurf den 2:2-Halbzeitstand.

Schonkost in Durchgang zwei

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer keinen fußballerischen Leckerbissen serviert. In Durchgang zwei stand das Spiel auf einem überaus mäßigen Niveau. Das lag vor allem daran, dass die Spieler nicht nur mit dem Gegner zu kämpfen hatten, sondern auch große Probleme mit dem matschigen Untergrund hatten. Nachdem nur die einer oder andere Halbchance zu erkennen war, fanden die Losensteiner in der Schlussminute den Matchball vor, der ebenerst eingewechstelte Lukas Schmidthaler setzte den Ball aus aussichtsreicher Position aber am langen Eck vorbei. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte geteilt.

Jörg Herzog, Sektionsleiter SV Losenstein:

"Nach einer glatten Auftaktniederlage hatten wir uns viel vorgenommen. Die Mannschaft hat in den ersten 25 Minuten auch eine starke Leistung abgeliefert und verdient geführt, danach hat die Performance aber nicht gepasst. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung über den verpassten ersten Sieg in diesem Jahr".