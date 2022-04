Ternberg verliert Spitzenspiel bei Ried/Traunkreis 1:3

Details Montag, 11. April 2022 19:50

Gegen die Union Ried/Traunkreis holte sich UFC Ternberg eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ried i.Trkr. die Nase vorn. Das Hinspiel gegen den UFC Ternberg hatte die Union Ried im Traunkreis für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Ivan Josipovic brach für die Union Ried/Traunkreis den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Matthias Aigner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für UFC Ternberg ein (69.). Für das 2:1 zugunsten von Union Ried/Traunkreis sorgte dann kurz vor Schluss Peter Sperrer, der den Gastgeber und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (86.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Union Ried/Traunkreis für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss gewann die Union Ried/Traunkreis gegen den UFC Ternberg.

Union Ried/Traunkreis stabilisiert nach dem Erfolg über Ternberg die eigene Position im Klassement. Wer die Union Ried/Traunkreis besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 15 Gegentreffer kassierte die Union Ried/Traunkreis. Union Ried/Traunkreis knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Union Ried/Traunkreis neun Siege, fünf Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Die Union Ried/Traunkreis erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Trotz der Niederlage fiel der UFC Ternberg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Lage von Ternberg bleibt angespannt. Gegen Union Ried/Traunkreis musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Das nächste Spiel der Union Ried/Traunkreis findet in zwei Wochen statt, wenn man am 24.04.2022 Union Grünburg-Steinbach empfängt.

2. Klasse Ost: Union Ried im Traunkreis – UFC Ternberg, 3:1 (0:0)

92 Marcel Goesweiner 3:1

86 Peter Sperrer 2:1

69 Matthias Aigner 1:1

62 Ivan Josipovic 1:0