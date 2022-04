Maria Neustift ringt Micheldorf Juniors mit 2:1 nieder

Details Montag, 11. April 2022 19:52

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto der Union Maria Neustift. Die Gastgeber setzten sich mit einem 2:1 gegen die GTech Juniors SV Micheldorf durch. Maria Neustift hat mit dem Sieg über die Micheldorf Juniors einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatten die Micheldorf Jrs. einen 3:0-Sieg gefeiert.

Tobias Stubauer brachte sein Team in der 21. Minute nach vorn. Martin Walch glich nur wenig später für die GTech Juniors SV Micheldorf aus (25.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Jonas Krifter stellte die Weichen für die Union Maria Neustift auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem Ende der Spielzeit strich Maria Neustift gegen die Micheldorf Juniors die volle Ausbeute ein.

Maria Neustift weiter Letzter

Die Union Maria Neustift muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte das Schlusslicht im Klassement keinen Boden gut. Mit erschreckenden 37 Gegentoren stellt Maria Neustift die schlechteste Abwehr der Liga. Die Union Maria Neustift bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Maria Neustift noch Luft nach oben.

Die Micheldorf Juniors haben 25 Zähler auf dem Konto und stehen auf Rang fünf. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Nach der Niederlage gegen die Union Maria Neustift bleiben die GTech Juniors SV Micheldorf weiterhin glücklos.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor Maria Neustift am 18.04.2022 auf den SV Losenstein trifft und die Micheldorf Juniors gegen den SV Reichraming spielen.

2. Klasse Ost: Union Maria Neustift – GTech Juniors SV Micheldorf, 2:1 (1:1)

50 Jonas Krifter 2:1

25 Martin Walch 1:1

21 Tobias Stubauer 1:0