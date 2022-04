Grünburg/Steinbach bezwingt Waldneukirchen mit 3:1

Details Montag, 18. April 2022 12:38

Bei Union Grünburg-Steinbach gab es für die Union EDER Karosserie Waldneukirchen nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Gegen Grünburg/Steinbach setzte es für die Union Waldneukirchen eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte Waldneuk. Union Grünburg-Steinbach mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit durch Schiedsrichter Rudolf Schimpl sicherte Mirzet Hurem der Union EDER Karosserie Waldneukirchen vor 300 Zuschauern die Führung (51.). Das 1:1 von Union Grünburg/Steinbach bejubelte Dominik Dorfner (60.). Andreas Farthofer brachte der Heimmannschaft nach 68 Minuten per Elfmeter die 2:1-Führung. Union Grünburg-Steinbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Michael Stemmer in der 94. Minute traf. Am Schluss gewann Union Grünburg/Steinbach gegen die Union EDER Karosserie Waldneukirchen mit 3:1.

Unveränderter Tabellenstand

Nach diesem Erfolg steht Union Grünburg-Steinbach auf dem elften Platz der 2. Klasse Ost. Vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Union Grünburg-Steinbach momentan auf dem Konto.

Der Patzer von Union EDER Karosserie Waldneukirchen zog im Klassement keine Folgen nach sich. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Union EDER Karosserie Waldneukirchen derzeit auf dem Konto und steht damit weiterhin auf dem fünften Platz.

Am nächsten Sonntag reist Union Grünburg-Steinbach zur Union Ried im Traunkreis, zeitgleich empfängt die Union EDER Karosserie Waldneukirchen den SV Losenstein.

2. Klasse Ost: Union Grünburg-Steinbach – Union EDER Karosserie Waldneukirchen, 3:1 (0:0)

94 Michael Stemmer 3:1

68 Andreas Farthofer 2:1

60 Dominik Dorfner 1:1

51 Mirzet Hurem 0:1