SV Micheldorf Juniors feiern gegen Nachzügler ungefährdeten Pflichtsieg

Samstag, 23. April 2022

Zum Auftakt der 19. Runde der 2. Klasse Ost empfingen die GTech Juniors SV Grün-Weiß Micheldorf die Union Wartberg/Krems. Im Kremstal-Derby waren die Rollen klar verteilt, zumal der Viertplatzierte auf den Vorletzten traf. Die Mannen von Trainer Philipp Rohrauer wurden ihrer Favoritenrolle mit einem klaren 3:0-Erfolg gerecht und kletterten mit dem zweiten Sieg binnen fünf Tagen vorerst auf den dritten Tabellenrang. Die im Frühjahr noch sieglose Union hingegen ging auch am Samstagnachmittag leer aus und weiß in der Tabelle lediglich das Schlusslicht aus Maria Neustift hinter sich.

Schrecksekunde für die Gäste in Minute eins

Union-Coach Jozsef Weisz musste zahlreiche Stammkräfte vorgeben, weshalb die Wartberger stark ersatzgeschwächt antraten. Nach rund 60 Sekunden der nächste Tiefschlag für die Gäste, als Mustafa Akpinar nach einem Freistoß mit dem 18-jährigen SV-Schlussmann Filip Blagojevic, der sein Debut im Juniors-Kasten feierte, zusammenkrachte, sich am Knie bzw. Oberschenkel verletzte, ausgewechselt und durch Kürsad Susam ersetzt werden musste. In der Anfangsphase spielte die Hausherren druckvoll nach vorne und erarbeiteten sich einige Chancen, die besten davon konnten Paul Rauch und Martin Walch aber nicht nutzen. Nach einer Viertelstunde flachte das Spiel ab. Der Nachzügler agierte nun etwas mutiger und setzte den einen oder anderen Nadelstich. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, schlug die Rohrauer-Elf doch noch zu. In der Nachspielzeit schlug der mit einem weiten Ball in Szene gesetzte Adin Softic einen Stanglpass, den David Winkler zum 1:0-Pausenstand verwertete.

Walch trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Akbel entwickelte sich zunächst ein zerfahrenes Spiel. Dennoch kamen die Juniors in der Haidlmair-Arena zu einigen dicken Chancen. Nach einer Stunde erzwangen die Micheldorfer schließlich die Vorentscheidung, als Walch zunächst an Gästegoalie Laszlo Fekete scheiterte, im zweiten Versuch stellte der Torjäger aber auf 2:0. Die Heimischen verzeichneten zwar mehr Ballbesitz und auch ein klares Chancenplus, die Wartberger versteckten sich aber nicht und tauchten ab und gefährlich vor dem SV-Gehäuse auf. Ante Ivancic hatte zwei Mal den Anschlusstreffer am Fuß. Zum einen traf der Kroate nur die Latte, und zum anderen fand der 23-jährige Mittelfeldspieler in Keeper Blagojevic seinen Meister. In Minute 93 machten die Hausherren den Sack endgültig zu, als Raif Yildirim eine Freistoßflanke zum 3:0-Endstand einnickte.

Philipp Rohrauer, Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors:

"Es ist uns gelungen, den angestrebten Pflichtsieg einzufahren, wenngleich das Ergebnis aufgrund der vielen Chancen noch klarer hätte ausfallen können. Dennoch war es für uns eine erfolgreiche Woche und konnten mit dem zweiten Sieg binnen fünf Tagen den Platz im Spitzenfeld der Tabelle festigen. Sollte es uns gelingen, die gute Serie fortzusetzen, ist noch einiges möglich. Allerdings müssten wir dazu die direkten Duelle, gegen Ried und Ternberg, gewinnen bzw. dürfen nicht verlieren".