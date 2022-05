Pflichtaufgabe erfüllt - Ried/Traunkreis schlägt Maria Neustift 2:1

Details Montag, 16. Mai 2022 09:49

Ein Tor machte den Unterschied – die Union Ried/Traunkreis siegte mit 2:1 gegen Union Maria Neustift. Die Überraschung blieb aus, sodass die Union Maria Neustift eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 2:2 getrennt.

Ivan Josipovic brachte Union Maria Neustift in der 29. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause hatte das Team aus Ried/Traunkreis eine hauchdünne Führung inne. In der 51. Minute brachte die Heimmannschaft das Netz zum Zappeln. Tobias Stubauer schoss für die Union Maria Neustift in der 64. Minute das erste Tor. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Edvin Aliu feierte die Union Ried/Traunkreis einen dreifachen Punktgewinn gegen Union Maria Neustift.

Das Konto der Union Ried/Traunkreis zählt mittlerweile 41 Punkte. Damit steht man kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Defensive der Union Ried/Traunkreis (22 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Ost zu bieten hat. Die Mannschaft sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 12 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Union Maria Neustift ist durch diese Niederlage auf den letzten Rang abgerutscht und steht dort nun mit 17 Punkten. Nun mussten sich die Gäste schon 12-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für die Union Ried/Traunkreis ist die DSG Union Großraming auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Union Maria Neustift misst sich zur selben Zeit mit der Union VAZ Mayr Sipbachzell.

2. Klasse Ost: Union Ried im Traunkreis – Union Maria Neustift, 2:1 (1:0)

