4:3! Später Doppelschlag beschert SV Micheldorf Juniors drei Punkte

Am 23. Spieltag der 2. Klasse Ost empfingen die GTech Juniors SV Micheldorf die Union Grünburg-Steinbach. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel bekamen die Zuschauer auch in der Haidlmair Arena ein enges Match zu sehen. Die Gästeelf von Coach Bernhard Steindler hatte bis kurz vor Schluss die Nase vorne, ehe die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten mit einem Doppelschlag die Partie im letzten Moment drehte und mit einem 4:3-Erfolg den siebenten Heimsieg feierte. Die Grünburger hingegen mussten trotz einer starken Performance die achte Auswärtsniederlage einstecken und die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Turbulenter Beginn

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Staudinger ging es von Beginn an zur Sache. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Ivan Puskaric im Micheldorfer Strafraum zu Fall gebracht wurde und Michael Stemmer den fälligen Elfmeter verwandelte. Über die Führung durfte sich die Union aber nur kurz freuen. In Minute zehn setzte Martin Walch nach einer Hereingabe den Ball ins kurze Eck. Die Steindler-Elf steckte den Ausgleich weg und hatte nach einer halben Stunde die Nase wieder vorne. Puskaric war es, der nach einer Stemmer-Flanke aus kurzer Distanz auf 1:2 stellte. Da Puskaric kurz vor der Pause das Leder aus aussichtsreicher Position am langen Eck vorbeisetzte, änderte sich am Ergebnis bis zur Halbzeit nichts.

Gäste bringen auch dritte Führung nicht ins Ziel - Juniors drehen Spiel in den Schlussminuten

Nach Wiederbeginn ging die Heimelf von Trainer Philipp Rohrauer engagierter ans Werk und fand in Durchgang zwei wesentlich besser ins Spiel. Die Besucher bekamen aber weiterhin ein über weite Strecken ausgeglichenes Match zu sehen, wenngleich sich die Juniors leichte Vorteile erarbeiteten. Nach 70 Minuten gelang den Hausherren der erneute Ausgleich, als der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Tim Carstens einen Zweikampf gewann, aus 18 Metern abzog und die Kugel im langen Eck versenkte. Doch am Beginn der Schlussviertelstunde durfte sich die Union zum dritten Mal an diesem Nachmittag über eine Führung freuen. Wieder war es der 26-jährige Puskaric, der nach einer Vorlage von Stemmer auf 2:3 stellte. Die Juniors setzten fortan alles auf eine Karte und nahmen den Grünburgern in den Schlussminuten die Butter vom Brot. Zunächst verwertete Carstens einen Strafstoß. In der Nachspielzeit wurde David Winkler auf der rechten Seite in Szene gesetzt. Der Juniors-Kapitän tanzte einen Verteidiger aus, umkurvte auch Gästegoalie Rafael Aistleitner und schob den Ball zum 4:3-Sieg der Micheldorfer ein.

Thomas Arbeithuber, Nachwuchsleiter SV Micheldorf:

"Aufgrund der späten Tore war der Sieg überaus glücklich, wenngleich unsere Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit steigern konnte, nie aufgesteckt und immer an den Erfolg geglaubt hat. Die Grünburger waren allerdings ein starker Gegner und hätten sich einen Punkt verdient, weshalb ein Unentschieden wohl gerechter gewesen wäre".