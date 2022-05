Großraming und Ried/Traunkreis trennen sich 1:1 - Eigentor in Nachspielzeit

Details Montag, 23. Mai 2022 10:14

Die DSG Union Großraming und die Union Ried/Traunkreis teilten sich vor 150 Zuschauern an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. In der Tabelle hat dieses Resultat keinerlei Auswirkungen bei beiden Teams.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Florian Eder beförderte das Leder zum 1:0 der Union Ried/Traunkreis in die Maschen (89.). Der Gast schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) passierte Michael Sperrer ein Eigentor, welches dem Gegner schließlich noch einen Punkt brachte. In der Tabelle der 2. Klasse Ost hat dieses Remis allerdings für beide Teams keine Auswirkungen: Das Team aus Großraming bleibt auf dem sechsten, Ried/Traunkreis auf dem zweiten Rang.

Kurz vor Saisonende steht die DSG Union Großraming mit 26 Punkten auf Platz sechs. Im Angriff weisen die Gastgeber deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Großraming konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für die Union Ried/Traunkreis 42 Zähler zu Buche. Wer dieses Team besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 23 Gegentreffer kassierte man. Die Union Ried/Traunkreis erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist die DSG Union Großraming zur Union Maria Neustift, gleichzeitig begrüßt die Union Ried/Traunkreis die SPG SV Weyer auf heimischer Anlage.

2. Klasse Ost: DSG Union Großraming – Union Ried im Traunkreis, 1:1 (0:0)

92 Eigentor durch Michael Sperrer 1:1

89 Florian Eder 0:1