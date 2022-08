Absteiger lässt in Micheldorf zwei Punkte liegen

Details Sonntag, 28. August 2022 12:46

Am dritten Spieltag der 2. Klasse Ost stand die Begegnung zwischen den SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors und dem ASV Mayr Bau Bewegung Steyr auf dem Programm. Während der zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten in der vergangenen Saison am vierten Rang gelandet und vom Relegationsplatz nicht weit entfernt gewesen war, blicken die Steyrer auf einen rabenschwarze Spielzeit zurück, zierten in der 1. Klasse Ost mit lediglich elf Punkten am Konto das Ende der Tabelle und mussten den Gang in die 2. Klasse antreten. Nach einem schlimmen 0:12-Auftakt-Debakel bei den Dietach Juniors, feierte der Absteiger in der Vorwoche den ersten Sieg seit 6. März und hatte am Samstagnachmittag den nächsten "Dreier" vor Augen. Doch nach einer katastrophalen Chancenverwertung sowie strittigen Entscheidungen des Schiedsrichter-Gespannes reichte es für die Mannen von Neo-Trainer Helmut Kiss, der nach fünf Jahren in Haidershofen im Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, nur zu einem 1:1-Unentschieden. Nach zwei Siegen auf der Zielgeraden der letzten Meisterschaft warten die Juniors in der neuen Saison noch auf einen vollen Erfolg.

Juniors mit früher Führung - ASV-Neuerwerbung gleicht aus

Da den Gästen kein Linienrichter zur Verfügung stand, stellten die Micheldorfer beide Assistenten. In einem zunächst zerfahrenen Spiel hatten die Juniors nach wenigen Minuten die Nase vorne, als Paul Jakovljevic nach einem Pass in die Tiefe aus abseitsverdächtiger Position startete und auf 1:0 stellte. Die Kiss-Elf ließ sich davon nicht beirren und fand mit zunehmender Spieldauer im besser in die Partie. Nachdem Dominic Striegl und Phillip Schimanko aus kurzer Distanz den Ball jeweils über die Latte gejagt hatten, gelang einer Neuerwerbung von Amateure Steyr nach einer Trinkpause der Ausgleich. Die Steyrer kombinierten sich auf der linken Seite sehenswert nach vorne, ein Querpass von Oliver Latzelsberger, der im Sommer gemeinsam mit Coach Kiss von Haidershofen nach Steyr gewechselt war, wurde geblockt, ehe Striegl den 1:1-Pausenstand fixierte.

Gäste können etliche Chancen nicht verwerten und sind zudem nur noch zu zehnt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wohlthan bekamen die Zuschauer in der Haidlmair Arena ein anderes Bild zu sehen. Die Gäste nahmen das Heft in die Hand und dominierten in Halbzeit zwei über weite Strecken das Geschehen. Die Kiss-Elf stützte sich auf eine kompakte Defensive, spielte geschickt nach vorne und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. Szebasztian Kuntic, Asmir Horic, Faris Kaltak und der eingewechselte Marko Kalabic hatten die Entscheidung am Fuß, konnten Matchbälle aber nicht verwerten. In der Schlussphase waren die Gäste nur noch zu zehnt, als der kurz zuvor verwarnte Enid Durakovic nach einem Foul erneut Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog.

Aufregung in Minute 91 - Horic sieht nach dem Schlusspfiff Rot

Nach einer Umstellung - Kuntic rückte auf die linke Seite und Striegl agierte als "Zehner" - hatten die dezimierten Steyrer das Geschehen unter Kontrolle und hätten in Minute 91 das Match sogar entscheiden können. Nach einem weiten Ball startete Striegl vermutlich aus der eigenen Hälfte und lief alleine auf das Tor zu, der Linienrichter hob jedoch die Fahne, weshalb der Unparteiische auf Abseits entschied. Danach wurde es hektisch, sah Steyrs Horic nach dem Schlusspfiff nach einer Beleidigung Rot.

Helmut Kiss, Trainer ASV Bewegung Steyr:

"Natürlich waren einige fragwürdige Entscheidungen dabei, wie bei jener Situation in Minute 91. Aber wir konnten jede Menge Chancen nicht nutzen und haben es somit selbst verbockt. Im Sommer hat es nicht gut ausgesehen und sind zum Saisonauftakt böse unter die Räder geraten. Inzwischen läuft es aber ganz gut und sind am richtigen Weg. In diesem Jahr verspüren wir aber keinen Druck und können die Talente aus dem U16-Team behutsam aufbauen".