Titelaspirant Union Ried/Trkr. blieb trotz Rückstands gegen SV Reichraming cool

Zum Rückrundenauftakt in der 2. Klasse Ost kam es unter anderem zum Duell zwischen der Union Ried im Traunkreis und dem SV Reichraming. Während die Hausherren mit einem satten Vorsprung auf Tabellenplatz drei auf einem Aufstiegsplatz stehen, haben es sich die Gäste aus Reichraming im Mittelfeld der Tabelle eingerichtet. Die Reichraminger versteckten sich nicht, gingen zwischenzeitlich sogar überraschend in Führung, am Ende ließen die favorisierten Heimischen aus Ried jedoch keinen Zweifel über den Sieger aufkommen.

Rieder gerieten früh in Rückstand

Die Union Ried im Traunkreis startete recht ansehnlich in den mit Spannung erwarteten Rückrundenauftakt, wurde jedoch nach nur sechs Minuten auf dem falschen Fuß erwischt. Nach einem Eckball der Gäste aus Reichraming stand man nicht sicher genug, Julian Kirchmayr sagte danke und verwertete trocken zum 0:1.

Die Rieder bewiesen jedoch mentale Stärke, man ließ sich durch den frühen Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen, sondern eroberte vielmehr wieder Spielanteil um Spielanteil, um sich rasch in die Partie zurück zu kämpfen. Dieses Vorhaben sollte schließlich auch gelingen, so erzielte Michael Sperrer rund eine Viertelstunde später den Ausgleich zum 1:1. Martin Csamay hatte zuvor einen hohen Ball in den Rücken der Abwehr gespielt, Sperrer, der mit dem Rücken zum Tor stand, zog ab, um schließlich durch die Beine des Torhüters zu treffen.

Vorzeitige Führung aberkannt, Hausherren blieben aber dran

Kurz vor der Pause brandete in Ried erneut Jubel auf, ein Treffer der Heimelf wurde jedoch vom Referee wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt.

In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren am Drücker, die Grillmair-Elf war trotz des einen oder anderen Vorstoßes der Reichraminger die gefährlichere und aktivere Mannschaft. Nach einem Konter stellte man schließlich auf 2:1, erzielte wurde der Treffer von Huso Tahric, der zuvor von Sperrer bedient worden war. Auch Treffer Nummer drei fiel infolge schnellen Umschaltspiels, konkret nach einem Gegenkonter, den mit Mario Grillmair schließlich der Coach selbst zum 3:1-Endstand vollendete.

Mario Grillmair, Trainer Union Ried im Traunkreis:

„Die Anfangsphase war gut, dann ist jedoch Reichraming durch einen Eckball glücklich zum 1:0 gekommen. Wir haben unser Spiel jedoch weiter durchgezogen, sind nicht nervös geworden. Wir hätten vor der Halbzeit eigentlich bereits das 2:1 erzielt, das Tor wurde vom ansonsten wirklich guten Schiedsrichter jedoch aberkannt. Ich habe mir die Szene hinterher auf Video angesehen, das war eindeutig kein Abseits. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit den Druck aufrechterhalten und unsere Chancen kreiert. Grundsätzlich war es von uns eine gute Leistung, bis auf den einen Fehler."

