Nachzügler Union Großraming überrascht bei den Union Dietach Juniors

Montag, 27. März 2023 12:30

Die 15. Runde der 2. Klasse Ost hielt unter anderem die Begegnung zwischen den Union Dietach Juniors und DSG Union Großraming bereit. Während die Heimelf als in der Liga ungefährdeter Tabellenzweiter um den Aufstieg in die 1. Klasse spielt, fristen die Großraminger ihr Dasein im Tabellensüden, konkret auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Sonntag gelang es der Elf von Trainer Johann Fürweger jedoch, die Fußballwelt auf den Kopf zu stellen und auf ungewohntem Geläuf sensationell einen Auswärtssieg zu feiern.

Großraming überraschte

Die Union Großraming stand in Dietach quasi vor einer Mission impossible. Ein vorab als scheinbar übermächtig einzuschätzender Gegner, dem man noch dazu auswärts und auf Kunstrasen gegenüberstand. Nicht nur die Gewohnheit, sondern auch die technischen Fertigkeiten hätten an dieser Stelle für einen klaren Vorteil für die Dietacher gesprochen.

Zunächst nahm auch alles den erwartbaren Gang. Die Hausherren hatten mehr Spielanteile, fanden schneller in die Begegnung. Nach zehn Minuten stellte sich auch schon das logische Resultat ein, als Julian Jezercic mit einem Schuss ins kurze Eck auf 1:0 stellte. Die Gäste fanden in der Folge jedoch immer besser in die Begegnung hinein, erspielten sich gute Torchancen und wurden nach etwa einer halben Stunde mit dem Ausgleich belohnt. Tobias Schott schob das Leder nach einem Lochpass von Robyn Garstenauer zum 1:1 in die Maschen. Noch vor der Pause fiel sogar der Führungstreffer für die Gäste. Nach einem Stanglpass von Schott machte Rossbach alles richtig.

Dietacher Bemühungen letztlich keinen Punkt mehr wert

Keine zehn Minuten nach Wiederbeginn gelang den Gästen aus Großraming sogar eine kleine Vorentscheidung. Erneut war es Schott, der auf Rossbach spielte, letzterer blieb erneut cool, als er alleine auf den Torhüter der Dietacher zulief und auf 1:3 stellte. 15 Minuten vor dem Ende verkürzten wütend angreifende Dietacher durch Hödl au 2:3, der Ausgleich wollte trotz aller Bemühungen der Heimischen jedoch nicht mehr fallen. Die Union Großraming arbeitete sich durch diesen Sieg auf Tabellenplatz elf vor, während die Union Dietach Boden auf Tabellenführer Ried verlor, auf den Dritten Waldneukirchen beträgt der Vorsprung auch „nur“ noch vier Punkte.

Johann Fürweger, Trainer Union Großraming:

„In den ersten 20 Minuten waren wir nicht ganz bei der Sache, es war ein zerfahrenes Spiel, wir waren ein wenig nervös, der Kunstrasenplatz etwas ungewohnt für uns. Danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen, der Gegentreffer war ein Muntermacher, dann waren wir richtig gut im Spiel, haben von der 20. Minute bis zur Halbzeit dominiert. In der zweiten Halbzeit hat Dietach viel Druck gemacht, wir haben dann aber wieder getroffen, damit war es selbstverständlich leichter. Wir haben es am Ende gut über die Zeit gebracht, das war kämpferisch, aber auch spielerisch, eine Top-Leistung von uns.“

