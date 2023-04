SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors siegten mit kühlem Kopf bei ASV Bewegung Steyr

Details Montag, 03. April 2023 13:48

Die 16. Runde der 2. Klasse Ost hielt unter anderem die Begegnung zwischen dem ASV Bewegung Steyr und den SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors bereit. Es handelte sich dabei um ein klassisches Duell im Mittelfeld der Tabelle, während die Steyrer mit vor dem Spiel vier Punkten Vorsprung auf die Kremstaler im oberen Mittelfeld rangierten, belegten die jungen Micheldorfer unweit dahinter Platz zehn. Das Spiel sollte, wie zu erwarten war, eine umkämpfte Angelegenheit darstellen. Den Sieg trugen letztlich die Micheldorfer davon.

Kampfspiel in Steyr

Bei aufgrund der Witterung schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich von Beginn an ein Spiel, bei dem vor allem kämpferische Attribute gefragt waren. Manchmal ging es auch darüber hinaus, nach drei Minuten etwa musste ein Akteur der Gäste verletzungsbedingt vom Platz gehen. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt relativ offen, beide Teams agierten auf Augenhöhe. Nach einer halben Stunden schlug es dann aber im Tor der jungen Micheldorfer, deren Keeper eine Flanke zunächst gut abwehren konnte, ein. Der Abpraller landete aber schließlich unmittelbar vor Dominic Striegl, der schließlich keine Mühe hatte, mit dem Kopf zu vollenden.

Nach der Halbzeit musste erneut ein Micheldorfer Kicker mit einer Verletzung vom Platz, die Gäste bissen sich dennoch in eine hart geführte Partie rein und hielten dagegen. In der 70. Minute wurde man schließlich für die Mühen belohnt. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld kam es im Strafraum zu einem schwer überblickbaren Gestochere, in welchem Enes Dilic die Übersicht behielt und zum 1:1 einschob.

Micheldorf behielt Durchblick

Das Spiel wurde mit weiterer Fortdauer zunehmend hektisch. Die Heimmannschaft ließ sich dabei auf das eine oder anderen Mätzchen mit dem Schiedsrichter ein, es wurde die eine oder andere Gelbe Karte ausgesprochen. Bewegung Steyr versuchte noch einmal alles, scheiterte jedoch immer wieder am starken Gäste-Keeper. Micheldorf war bemüht, den Fokus zu halten, und durfte sich am Ende über den „Lucky punch“ wenige Sekunden vor Schluss freuen, als Felix Weinberger das Leder über die Linie drückte. Die Grün-Weißen näherten sich damit in der Tabelle an die Steyrer an.

Stefan Prieler, Sektionsleiter SV GW Micheldorf:

„Der Platz war natürlich extrem tief, und eigentlich verstehen wir nicht, warum man gespielt hat, alle anderen Spiele wurden auch abgesagt, aber wir haben es zur Kenntnis genommen. Es war ein relativ hart geführtes Spiel, wir mussten gleich am Anfang verletzungsbedingt tauschen, als ein Spieler den Ellbogen ins Gesicht bekam. Unsere Jungs haben wirklich Kampfgeist und Siegeswillen gezeigt, wir haben das Spiel noch drehen können und meiner Meinung nach verdient gewonnen. Was, denke ich, ausschlaggebend war, ist, dass gerade in der zweiten Halbzeit das Spiel von den gegnerischen Spielern sehr unruhig war, unsere Jungs jedoch ruhig geblieben sind, sich nicht von gewissen Kommentaren beeinflussen lassen haben. Das war unser Schlüssel zum Erfolg heute, wir waren ruhig und haben einfach konsequent gearbeitet.“

