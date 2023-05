Union Ried/Traunkreis feiert in Gipfeltreffen siebenten Auswärtssieg in Folge

Details Samstag, 29. April 2023 13:18

In der 2. Klasse Ost wurde das Wochenende mit dem "Kracher" der 20. Runde eingeläutet. Mit der Union Eder Karosserie Waldneukirchen und der Union Ried/Traunkreis kreuzten der Zweitplatzierte und der Tabellenführer die Klingen, demnach ging es in der Winter Prefa Arena um "big points". Während die Hausherren seit 25. September 2022 ungeschlagen geblieben waren und von den letzten elf Spielen sieben gewinnen konnten, musste der Ligaprimus am vergangengenen Wochenende gegen Großraming eine bittere Heimniederlage einstecken. Doch fünf Tage nach der zweiten Saisonpleite fand die Elf um Spielertrainer Mario Grillmair wieder in die Spur, hielt mit einem 2:1-Erfolg einen Konkurenten auf Distanz und festigte mit dem siebenten Auswärtssieg in Serie die Tabellenführung. Für die Waldneukirchener hingegen war nach fünf Siegen in den fünf bisherigen Rückrundenspielen Schluss mit lustig, mussten Kapitän Christopher Pschernig und Co. nach sieben Monaten den Platz erstmals wieder als Verlierer verlassen - Gegner damals wie im Freitagabend waren jeweils die Kicker aus Ried.

Torlose 45 Minuten

Rund 200 Besucher bekamen zunächst eine vorsichtig agierende Heimelf von Coach Dominik Ebner zu sehen. Obwohl die Gäste auf einige Stammkräfte verzichten und somit ersatzgeschwächt antreten mussten, verzeichneten die Rieder etwas mehr Spielanteile. In Halbzeit eins bekamen die Zuschauer ein über weite Strecken ausgeglichenes und offenes Match zu sehen, das auf einem anshenlichen Niveau stand. Beide Mannschaften waren um den Führungstreffer bemüht, konnten in den ersten 45 Minuten jedoch keine klaren Möglichkeiten kreieren und fanden jeweils nur die eine oder andere Halbchance vor. Somit ging es torlos in die Pause.

Rieder Doppelschlag

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler erzwang der Tabellenführer durch einen Doppelschlag die Vorentscheidung. In Minute 48 zog Georg Weismann aus rund 20 Metern ab, der Ball wurde abgelenkt, klatschte an die Latte und sprang in hohem Bogen ins Feld zurück. Spielertrainer Grillmair stand goldrichtig und setzte die Kugel mit dem Kopf in den rechten Winkel. 180 Sekunden später schlug es im Waldneukirchener Gehäuse schon wieder ein. Die Rieder kombinierten sich auf der linken Seite nach vorne, ehe Leonhard Lazelsberger den gelungenen Spielzug mit einem Schuss ins kurze Eck erfolgreich abschloss.

Korn bringt Hausherren zurück ins Spiel - Keeper Langeder hält Sieg des Tabellenführers fest

Nach dem zweiten Treffer legten die Gäste ihr Spiel defensiver an und stützten sich auf eine kompakte Hintermannschaft. Die Ebner-Elf war zumeist dann gefährlich, wenn Bence Zsigmond auf der linken Seite seine Beine im Spiel hatte. Der neue Legionär wusste durchaus zu gefallen, doch Rieds Rechtsverteidger Lukas Angerer, der nach einem Zehenbruch sein Comeback feierte, engte die Kreise des Ungarn zumeist ein. Am Beginn der Schlussviertelstunde brandete in der Arena Jubel auf, als Robert Korn nach einem Getümmel im Rieder Strafraum das Leder in die Maschen bugsierte. Nach dem Anschlusstreffer wollten die Hausherren mehr, kreierten etliche Chancen und waren drauf und dran, das Spiel zu drehen. Während Kapitän Pschernig aus kurzer Distanz die Kugel über die Latte knallte, machte der exzellente Gästgegoalie Manuel Langeder die übrigen Chancen der Heimischen allesamt zunichte. Mit vereinten Kräften brachte die Grillmair-Elf den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und feierte den bereits 14. Saisonsieg.

Mario Grillmair, Spielertrainer Union Ried/Traunkreis:

"Kurz nach der Pause haben wir mit einem Doppelschag die Weichen auf Sieg gestellt, in der Schlussphase hing der Dreier jedoch am seidenen Faden, demnach kann man von einem glücklichen Sieg sprechen, wäre ein Unentschieden nicht ungerecht gewesen. Mit einem Punkt hätten wir gut leben können, konnten mit diesem Erfolg die letzwöchige Niederlage aber ausmerzen, sind wieder auf Kurs und werden versuchen, die Tabellenführung ins Ziel zu bringen".

