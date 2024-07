Union Schwand: Mit dem Nachwuchs zum Erfolg?

Details Samstag, 13. Juli 2024 00:31

Trotz eines guten Saisonstartes gelang der Union Schwand in der abgelaufen Saison nur ein 10. Platz. Damit verpasste man die Ziele klar. In der Saison 2023/24 konnte man dennoch 8 Siege und drei Unentschieden, was 27 Punkte bedeutet, einfahren. Dennoch belegte man in der 2. Klasse Süd-West einen unteren Tabellenplatz.

Knackpunkt 2:8-Klatsche

Die Union startete in die Saison mit drei Siegen am Stück. Zu den 9 Punkten aus den ersten drei Spielen kam in der gesamten Hinrunde nur mehr ein Punkt dazu. Somit beendete man den Herbst mit 10 Punkten auf Rang 10. „Wir sind gut in die Saison gestartet, danach waren Spiele dabei, die ausgewogen waren, aber keines konnten wir für uns entscheiden“, erzählt Sektionsleiter Andreas Gasteiger. Nach den knappen Partien folgte eine 2:8 Heimniederlage gegen St. Peter am Hausruck. Gasteiger analysiert die Situation: „Nach der hohen Niederlage mussten wir uns eingestehen, dass das Ziel, vorne dabei zu sein nicht realistisch war. Man hat auch gemerkt, dass bei der Mannschaft die Luft heraußen war.“ In der Rückrunde konnte man sich jedoch sieben Punkte mehr als in der Hinrunde sichern, blieb jedoch in der Endabrechnung weiterhin am 10. Platz.

Wenige Transfers, mehr Jugend

Trotz einer Saison, die weit unter den Erwartungen blieb, tätigte die Union Schwand bis dato erst einen Transfer. Mathias Gierlinger kommt vom ATSV Laab. Gierlinger spielte längere Zeit nicht beim ATSV und konnte daher als freier Spieler verpflichtet werden. Ansonsten baut die Union vermehrt auf die eigene Jugend. „Positiv ist hervorzuheben, dass wir auch einige Spieler aus unserem Nachwuchs an die Herrenmannschaft heranführen können und auch werden“, blickt der Sektionsleiter positiv gestimmt der Zukunft entgegen. Abgänge hat die Union noch keinen zu vermelden, außer dem lang gedienten Cheftrainer Johann Ebner, der sich in die „Fußballrente verabschiedet. Ihn wird ab der kommenden Saison Szabolcs Biro ersetzen.

Biro mit Findungsphase betraut

Szabolcs „Sabi“ Biro bekommt in seiner ersten Saison von der Union bereits mehrere Aufgaben zugeteilt. Der Trainer soll den Nachwuchs fördern und die Jugend an den Herrenfußball heranführen. Weiters soll er die passende Aufstellung für die Union durch Probieren finden und damit Schwand wieder zu alter Stärke führen. Gasteiger definiert die Ziele klar: „Wir wollen von Biro, dass er ein paar Systeme ausprobiert und das richtige System für uns findet. Natürlich hoffen wir auch, dass der neue Trainer die Mannschaft mit seinem Schwung mitreißen kann. Dadurch erhoffen wir uns für die kommende Saison eine Platzierung im oberen Viertel der Tabelle.“

