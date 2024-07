Union St. Radegund: Internationale Unterstützung

Details Samstag, 27. Juli 2024 00:18

Nach einem guten Start in die Saison landete die Union St. Radegund in der 2.Klasse Süd-West auf dem vierten Platz. Dabei konnte man 40 Punkte einfahren und 52 Tore erzielen. Der ausschlaggebende Grund für den Leistungsabfall in der zweiten Saisonhälfte war vermutlich ein Trainerabgang, den man in dieser Transferperiode voraussichtlich beheben konnte. Man verstärkte sich in diesem Sommer ausschließlich mit Legionären.

Trainerwechsel bricht Spielfluss

Die Union St. Radegund startete in die vergangene Saison mit sechs ungeschlagenen Spielen und konnte fünf davon gewinnen. Doch im Oktober wechselte der damalige Trainer Muhamed Mehmedovic nach Deutschland in die Regionalliga zu Burghausen. Der abwandernde Trainer wurde aufgrund mangelnder Alternativen durch ein Trainerteam aus vereinseigenen Spielern nachbesetzt. Für die beiden Akteure Johann Sigl und Bernhard Auer war die Rolle als Spielertrainer ungewohnt und so verlor die Union unter dem neuen Trainerteam erstmals eine Partie. Auch in der Frühjahressaison konnte man nicht an den Saisonbeginn anknüpfen und konnte nur 13 Punkte holen, nur der zehntbeste Wert der Liga und 14 Punkte weniger als im Herbst. „Die ganze Situation war suboptimal und hat uns wahrscheinlich die Relegation gekostet, auch weil Bence Ficzere dann verletzt war“, sagt der Ex-Trainer und nun Sportliche Leiter der Union St. Radegund, Muhamed Mehmedovic.

Erneut ein Spielertrainer

In der Sommertransferperiode ging die Union international einkaufen. Man verpflichtete vier Neuzugänge und keiner davon kommt von einem österreichischen Verein. Mit Claus-Michael Von Sommoggy und Erdödy konnte man den wohl wichtigsten Sommertransfer vom deutschen Verein SV Kay verpflichten. Von Sommoggy übernimmt sowohl das Traineramt als auch eine tragende Rolle in der Mannschaft, hierbei kommt ihm sicher die Erfahrung aus den höheren deutschen Ligen zugute, die er als Spieler sammelte. Weitere Transfers sind Torwart Michal Küril vom tschechischen Verein Druzba Bukovany, Stürmer Marin Svetic vom kroatischen Club Nogomenti Klub NOSK und der junge Pole Karol Pruchnicki vom polnischen Verein KP GKS Tychy. Im Gegenzug musste St. Radegund auch einige Spieler abgeben. Einer dieser Spieler ist der 9-fache Saisontorschütze Bence Ficzere, der zu Ostermiething wechselte. Weiters wechselte Dominik Wengler aufgrund von geringer Einsatzzeit zum Ligakonkurrenten Tarsdorf. Auch auf den Stammtorhüter Hannes Sommerauer muss die Union in Zukunft verzichten, da er seine Karriere beendete.

Neuzugänge funktionieren

„Es zeigt sich bereits, dass die Neuzugänge gut in die Mannschaft passen und uns auch fußballerisch weiterhelfen werden“, schwärmt der Sportliche Leiter. Trainer Von Sommoggy gelingt es hervorragend die neuen Teammitglieder ins Mannschaftsgefüge zu integrieren. Mehmedovic zeigt sich erfreut: „Es sind in den Trainings immer genug Spieler da und jeder will spielen und zieht mit!“ Auch die Ziele sind bereits klar gesteckt. Man möchte mit dem guten Kader wieder vorne mitmischen, ist sich aber dennoch im Klaren, dass es auch aufgrund von vergleichsweise geringeren finanziellen Mitteln, nicht für den Meistertitel oder Aufstieg reichen wird.

