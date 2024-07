Langzeitziel Rückkehr in die Bezirksliga: ATSV Ranshofen Sportchef Andreas Oberauer im Interview!

Details Montag, 29. Juli 2024 00:53

Der ATSV Ranshofen hat keine leichten Jahre hinter sich. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem FC Braunau ging es in den letzten beiden Spielzeiten stets bergab, worauf man nun in der 2. Klasse angekommen ist. Mit nur vierzehn Zählern zierte man in der Vorsaison den letzten Tabellenrang. Ganz unten möchte man nun einen Neuanfang starten – Ligaportal sprach mit Andreas Oberauer, dem Sportlichen Leiter des Klubs, über die Zukunft.

Ligaportal: Bei euch gab es einige Kaderveränderungen im Sommer. Können Sie die wichtigsten kurz zusammenfassen?

Oberauer: „Lucas und Niclas Achleitner sind zu Pischelsdorf gegangen. Maxim Biro ist nach Handenberg gewechselt, unser Tormann Istvan Seregi zu Gilgenberg. Dann gibt es noch ein paar, die eine Karrierepause einlegen: Jakob Füreder, Edis Omerovic und Manuel Riege. Mit Tom Kreilinger haben wir einen neuen Trainer, der war zuvor Co-Trainer in Burgkirchen. Markus Reitsamer ist wieder zurück zu uns gekommen, Denis Besic ist ebenso neu von Burgkirchen. Außerdem haben wir noch zwei Tschechen bekommen, Jaroslav Baculak und Jan Peschek.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie den neuen Kader?

Oberauer: „Mit den Karrierepausen wird der sofortige Wiederaufstieg denke ich auf keinen Fall möglich sein. Wir wollen wieder Spiele gewinnen und Erfolge haben. Das Ziel wird die obere Hälfte der Tabelle sein."

Ligaportal: Welche Langzeitziele wollt ihr verfolgen?

Oberauer: „Natürlich wollen wir irgendwann wieder in die 1. Klasse aufsteigen, der Verein gehört entweder da hin oder sogar in die Bezirksliga. Das dauert mit Sicherheit aber noch einige Zeit, wir gehen das Schritt für Schritt an. Wir haben lauter eigene junge Spieler mit vereinzelten Verstärkungen und wollen denen auch eine Perspektive bieten. Wir hätten probiert, noch den einen oder anderen Spieler aus der Umgebung zu bekommen, das war diesmal aber ganz schwierig mit Gehaltsvorstellungen, die wir einfach nicht stemmen können.“

Ligaportal: Wie läuft bei euch die Vorbereitung bislang? Was steht noch an?

Oberauer: „In den Testspielen haben wir bislang zwei Mal verloren, gegen Treubach und Burgkirchen. Mit der Urlaubszeit und den Spielern, die von Verletzungen zurückgekommen sind, ist das aber nicht aussagekräftig. Grundsätzlich sind wir bislang zufrieden. Auch mit der Arbeit von Tom Kreilinger, der ist auch ein Ranshofner und war zuletzt Spieler in Gurten. Nach vier Kreuzbandrissen spielt er jetzt nicht mehr, ist aber ein engagierter Trainer und hat im Fußball schon einiges gesehen. Mit Julian Leitner als Co-Trainer haben wir da ein junges Team, was uns auch freut, da die einen guten Zugang zu den jungen Spielern haben.“

Ligaportal: Wie gut kennen Sie die 2. Klasse Süd-West? Gibt es in Ihren Augen einen Favoriten auf den Meistertitel?

Oberauer: „Die 1b-Vertretungen möchten denke ich auf jeden Fall aufsteigen, weil der Unterschied zwischen OÖ-Liga und 2. Klasse, wie es bei Ostermiething z.B. ist, einfach zu groß ist. Die werden glaube ich auf jeden Fall vorne dabei sein, genauso wie Schalchen/Mattighofen 1c. Pfaffstätt/Munderfing 1b wird auch sicher nicht schlecht sein, Schwand ist in der Vergangenheit auch ganz gut gewesen. Es ist aber dennoch schwer zu sagen, wer das Rennen am Ende macht.“

