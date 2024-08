Union Feldkirchen/Mattighofen: Torhüter-Talent wechselt zu Bundesligist TSV Hartberg

Details Mittwoch, 07. August 2024 13:37

In der Saison 2022/23 bildete die Union Feldkirchen bei Mattighofen das Tabellenschlusslicht der 2. Klasse Süd-West. Auch in der abgelaufenen Saison konnte man sich im Bezirk Braunau nicht steigern und musste erneut den letzten Platz der Liga hinnehmen. In dieser Spielzeit soll es in Feldkirchen nun einmal etwas weiter nach oben gehen und man möchte die rote Laterne weitergeben. LIGAPORTAL sprach mit dem Sektionsleiter der Union, Franz Katzdobler, und blickt auf die derzeitige Situation in Feldkirchen/Mattighofen.

Drei Saisonsiege führten zu letztem Platz

Zum Saisonauftakt in der abgelaufenen Spielzeit setzte es für Feldkirchen im ersten Spiel gegen Schwand gleich eine 5:2-Niederlage. Danach konnte man das zweite Saisonspiel aber mit 5:4 für sich entscheiden, das war allerdings neben dem 2:1-Erfolg gegen Hochburg/Ach auch der einzige Sieg. Alle restlichen zehn Spiele verlor man, am Ende schauten in der Winterpause nur zwei Siege und damit sechs Punkte hervor. Im Frühjahr konnte man dann lediglich fünf Zähler einfahren, davon einen Sieg und zwei Unentschieden. "Es war eine schwierige Saison für uns, wir sind letzter geworden. In der Winterpause haben wir einiges verändert, haben eine neue Organisation bekommen. Bei der Punkteanzahl hat man es zwar nicht erkennen können, dennoch haben wir in der Rückrunde besser performt", blickt der Sektionsleiter auf die abgelaufene Saison zurück.

Durchwachsene Testspielergebnisse - Torhüter-Talent wechselt zu Bundesligisten

Zum Auftakt in die Vorbereitung verlor man im Rahmen des Innviertel Cups gegen Neukirchen/E. mit 2:5, ansonsten musste man in Testspielen gegen Aspach/Wildenau (0:5) und Mettmach (4:5) Niederlagen hinnehmen. Gegen Polling (5:0-Sieg) und Bürmoos 1b (2:1) konnte man sicher aber behaupten und auch zwei Siege in der Vorbereitung einfahren. Katzdobler über die Kaderplanung: "Wir konnten den Kader vom Vorjahr größtenteils zusammenhalten, das ist auch immer schwierig, wenn man letzter wird." Mit Matthias Fuchs verlässt Feldkirchen jedoch ein Torwart-Talent, der in die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten TSV Hartberg in die Oststeiermark wechselt. "Der Abgang von Matthias tut natürlich weh, er ist jetzt 15 und wäre für die Kampfmannschaft spielberechtigt gewesen. Wir hätten ihn auch als Stammtorhüter vorgesehen", so der Sektionsleiter über den Abgang. Auch Andrija Petrovic (zu ATSV Salzburg) verlässt den Verein.

In Feldkirchen will man vermehrt auf den Nachwuchs setzten

"Wir haben eine relativ gute Nachwuchsabteilung, in der U16 sollen in den nächsten Jahren die Spieler an den Erwachsenenfußball herangeführt werden und dann zum Einsatz kommen", hat der Sektionsleiter vor allem den Nachwuchs im Blick. "Wir müssen bei den Vorstellungen für nächste Saison realistisch bleiben, wir wollen aber einen einstelligen Tabellenrang erreichen", so Katzdobler weiter.

Julian Biereder

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.