ASKÖ SV Uttendorf vor Aufstieg? "Wollen möglichst lange ein Wörtchen mitreden"

Während es in der Spielzeit 2022/23 beim ASKÖ SV Uttendorf nur für den vorletzten, 13. Tabellenrang in der 2. Klasse Süd-West reichte, wollte man in der vergangenen Saison die Basis für die kommende Spielzeit 2024/25 legen und belegte mit Platz acht auch einen im Mittelfeld des Klassements. Vor allem in der Rückrunde konnte man mit starken Leistungen aufzeigen und belegte in der Frühjahrstabelle sogar den fünften Rang. In der kommenden Saison will man bei den Blau-Weißen voll angreifen und man hat Großes vor. LIGAPORTAL bat den Sportlichen Leiter, Michael Schönberger, um ein kurzes Gespräch und schaut auf die derzeitige Lage beim Sportverein.

Starkes Frühjahr soll Basis für neue Saison werden

Mit einem neuen Trainer-Team rund um Chefcoach Bernhard Moser ging man vergangenen Sommer in die bereits abgelaufene Spielzeit. Dort musste man zum Saisonauftakt eine 5:2-Niederlage gegen Pfaffstätt hinnehmen und konnte in der gesamten Herbstrunde vier Siegen und drei Unentschieden neben fünf Niederlagen einfahren. Damit stand man zur Winterpause am siebten Tabellenplatz mit 15 gesammelten Punkten. Im Frühjahr lief es dann schon besser und man konnte ganze sechs Siege einfahren. Damit stand man in der Frühjahrstabelle auf Rang fünf mit zwanzig Zählern. Im Endklassement schaute aber dennoch nur der achte Rang hervor, wenngleich nur fünf Punkte auf den vierten fehlten. "Wir haben die letzte Saison eher als Vorbereitung für diese gesehen und haben schon einen richtig ansehnlichen Fußball für die Zuseher gespielt. Es soll als Aufbau gesehen werden, damit wir in der kommenden Spielzeit richtig angreifen können", resümiert Schönberger die abgelaufene Meisterschaft.

Durchwachsene Testspielergebnisse bislang

Mit Mehmed Salihovic (Ranshofen), Alexander Helmreich (Munderfing) und Florian Helmreich (Mattighofen) stoßen drei neue Akteure zum Verein, mit Iulian Sustrean (Schalchen ab) und Petrica Trandafir (Schalchen Juniors) verlassen hingegen auch wieder zwei Spieler den Verein. "Der Abgang von Iulian nach Schalchen ist schon schmerzhaft, er war eine gute Stütze in der Offensive. Mit Florian kommt unser früherer Kapitän wieder zurück", so der Sportliche Leiter über die abgeschlossenen Transfers. Die bisherigen Testspielergebnisse der ASKÖ: 0:8-Niederlage gegen SG Perwang/Michaelbeuern, 1:3-Niederlage gegen Gilgenberg, 2:7-Heimniederlage gegen Mettmach und ein 4:1-Erfolg gegen Treubach/Roßbach.

"Wollen möglichst lange ein Wörtchen mitreden"

"Wir wollen um den Aufstieg mitspielen, uns im vorderen Tabellendrittel platzieren, das ist unser Ziel. Natürlich hat man immer ambitionierte Ziele, aber wir wollen so lange wie möglich ein Wörtchen mitreden. Wir werden sehen, wofür es am Ende reicht", so der Sportliche Leiter über die Erwartungshaltung in der neuen Saison.

