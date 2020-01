2. Klasse Süd-West: "Experten-Tabelle" - Union Geretsberg "feiert Herbstmeistertitel"

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 12:41

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Süd-West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Union Geretsberg kam in der Hinrunde als Sechster ins Ziel, die Experten tippten die Würnstl-Elf jedoch zum "Herbstmeistertitel". Der Dritte aus Schwand belegte den zweiten Platz, die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors, Zweiter im Herbst, landete am dritten Rang. Für den wahren Herbstmeister, SV Pfaffstätt, sprang lediglich der vierte Platz heraus. In der "Experten-Tabelle" wurde die Union St. Radegund die "Rote Laterne" los und kletterte bis auf den neunten Rang nach oben. Die TSU Jeging hingegen rutschte vom vorletzten auf den letzten Platz zurück.

Expertentipps:

Runde 1 - Philipp Penninger, Trainer SV Pfaffstätt

Runde 2 - Klaus Erkner, Trainer SV Uttendorf

Runde 3 - Josef Hartl, Trainer Union St. Peter/Hart

Runde 4 - Michael Pflug, Sektionsleiter FC Pischelsdorf

Runde 5 - Nicki Brandstätter, Trainer Union Tarsdorf

Runde 6 - Muhamed Mehmedovic, Trainer Union St. Radegund

Runde 7 - Gabor Paczi, Ex-Spielertrainer SV Mauerkirchen

Runde 8 - Thomas Winkler, Sektionsleiter TSU Jeging

Runde 9 - Kurt Hartl, Trainer Union Feldkirchen/Mattighofen

Runde 10 - Thomas Goiginger, Trainer SPG Friedburg/Pöndorf Juniors

Runde 11 - Karl Pommer, Sektionsleiter Union Geretsberg

Runde 12 - Johann Ebner, Trainer Union Schwand

Runde 13 - Klaus Erkner, Trainer SV Uttendorf

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (06) Union Geretsberg 28 (20) 26-14 Tore

2. (03) Union Schwand 25 (22) 23-13

3. (02) SPG Friedburg/Pöndorf Juniors 24 (26) 24-11

4. (01) SV Pfaffstätt 24 (29) 20-10

5. (04) Union Tarsdorf 22 (22) 22-15

6. (04) SV Mauerkirchen 21 (22) 20-14

7. 10) FC Pischelsdorf 12 (11) 16-21

8. (08) Union Feldkirchen/Mattighofen 12 (16) 14-21

9. (13) Union St. Radegund 10 ( 8) 10-16

10. (09) SV Uttendorf 10 (12) 14-23

11. (11) SV Mining/Mühlheim 9 (10) 14-17

12. (07) Union St. Peter/Hart 9 (17) 10-21

13. (12) TSU Jeging 7 ( 8) 10-27

