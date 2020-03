Union Schwand: "Ein Teil unserer Spieler ist im sozialen Bereich tätig"

Details Donnerstag, 26. März 2020 12:51

Die Union Schwand absolvierte in der 2. Klasse Süd-West eine solide Hinrunde und überwinterte als Dritter im Vorderfeld der Tabelle. Die Ebner-Elf hätte am vergangenen Sonntag, im Heimspiel gegen Jeging, ins Frühjahr starten sollen, aufgrund der Corona-Krise ist derzeit an einen Spielbetrieb aber auch in Schwand nicht zu denken. "Wir haben den Spielbetrieb schon vor der gesetzlichen Bestimmung eingestellt. Auch wenn die Situation dramatisch ist, ist mir in meinem Umfeld kein Corona-Fall bekannt", erklärt Trainer Johann Ebner.

Mögliche Geisterspiele

"Jede Krise hat auch etwas Positives. So ist ein Teil unserer Spieler im sozialen Bereich tätig und macht in der Gemeinde Besorgungen für andere Personen. Vier weitere Kicker sind beim Bundesheer, dürfen bekanntlich nicht abrüsten und leisten in der aktuellen Situation einen wichtigen Dienst", weiß der Coach, der nicht an eine ordnungsgemäßige Fortsetzung der Saison glaubt. "Das kann ich mir aus heutiger Sicht nicht wirklich vorstellen. Ich denke, dass wir noch längere Zeit nicht werden spielen können. Aber sollte es im Mai doch losgehen, ist die Beendigung der Meisterschaft vielleicht doch noch möglich. Die Profis hingegen werden meiner Ansicht nach aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb wieder aufnehmen und in Form von Geisterspielen versuchen, die Meisterschaft abzuschließen".

Viele Probleme

Johann Ebner sieht einige Probleme auf den Fußball zukommen. "Zum einen ist es schwer, die Saison wochenlang zu verlängern, da Verträge auslaufen und die nächste Transferzeit vor der Tür steht - in Zeiten wie diesen sieht mann jedoch, dass man besondere Maßnahmen setzen kann und könnte zum Beispiel die Verträge automatisch bis zum Meisterschaftsende verlängern bzw. das Transferfenster an einem späteren Zeitpunkt öffnen. Und zum anderen, sollten wir in den nächsten Monaten nicht spielen können, wird es nicht einfach, im Herbst die nächste Saison zu starten, da nach einer langen Pause eine entsprechende Vorbereitung notwendig ist. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, wenn der Spielbetrieb nicht mehr aufgenommen werden kann, die aktuelle Meisterschaft zu annullieren und die nächste Saison mit den derzeiten Teams zu starten".

"Hätten uns die Siege für die Rückrunde aufgespart"

Die letzte Übertrittszeit hat in Schwand keine Spuren hinterlassen. "Es war nichts geplant, haben auch keine Transfers getätigt und den Kader nicht verändert", so Ebner, der mit der Aufbauzeit grundsätzlich zufrieden war. "Auch wenn wir alle Testspiele verloren haben, ist die Vorbereitung gut verlaufen und war wesentlich besser, als jene im vergangenen Sommer. Wir hätten uns die Siege quasi für die Rückrunde aufgespart und wären für die zweite Meisterschaftshälfte bereit gewesen".

Testspiele:

3:4 gegen Union Aspach/Wildenau (2W)

2:5 gegen Union Polling (2W)

0:11 gegen USV Berndorf (1LL)

Günter Schlenkrich

