FC Pischelsdorf: "Hätten uns die Siege für das Frühjahr aufgespart"

In der vergangenen Saison schrammte der FC Pischelsdorf um Haaresbreite am erstmaligen Aufstieg vorbei, im Herbst zeigte der Pfeil jedoch in die falsche Richtung, reichte es in der Hinrunde der 2. Klasse Süd-West nur zum zehnten Platz. Nach dem Rücktritt von Werner Hartl, der inzwischen bei Landesligist Braunau die Verantwortung trägt, wollten die Pischelsdorfer unter Neo-Coach Benjamin Geier wieder in die Spur finden, das Corona Virus stoppte aber auch beim FC den Spielbetrieb.

"Die Annullierung der Saison wäre für die Aufstiegsaspiranten bitter"

"Die aktuelle Situation ist für alle bitter und befürchte, dass im Frühjahr nicht gespielt und somit die Meisterschaft nicht beendet werden kann. Denn meiner Ansicht nach ist es nicht möglich, bis in den Juli oder August hinein zu kicken. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Saison abgebrochen und vermutlich annulliert wird. Diese Entscheidung wäre vor allem für die Aufstiegsaspiranten bitter, aber eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung gibt es wohl nicht. Letztendlich muss aber der Verband entscheiden, wie gewertet wird. bzw. es weitergeht", erklärt der neue Coach, der auf sein Meisterschaftsdebüt auf der Pischelsdorfer Trainerbank weiter warten muss.

Vier neue Kräfte

Beim Trainingsauftakt fand der neue Übungsleiter einen veränderten Kader vor. Neben Thomas Bamberger (Ranshofen) und Thomas Feichtlbauer (Sigharting) stehen dem Zehntplatzierten auch zwei neue Legionäre zur Verfügung. "Der Bulgare Georgi Vlaychovski ist eine Defensivspieler, während Adama Kone unsere Offensive verstärken soll. Aufgrund der Corona-Krise ist der Kicker aus Mali jedoch in seiner Heimat geblieben und konnte bislang noch nicht nach zu uns reisen", so Geier. Während der Bulgare Kaloyan Petkov aus privaten Gründen bereits im Herbst in seine Heimat zurückgekehrt war, wechselte Richard Laky im Winter zu Liga-Konkurrent Feldkirchen.

Katastrophale Testspiel-Bilanz bereitet keine Sorgen

Der FC bestrit fünf Testspiele, zog nur in einem Match nicht den Kürzeren und wartet 2020 noch auf ein Erfolgserlebnis. "Die Ergebnisse waren nicht gut, Testspiele darf man aber bekanntlich nicht überbewerten, zumal in jedem Match Spieler aus verschiedenen Gründen gefehlt haben. Demzufolge hätten wir uns die Siege für das Frühjahr aufgespart", meint Benjamin Geier. "Sieht man von den Spielen ab, ist der Vorbereitung ausgezeichnet verlaufen, haben die Spieler gut und intensiv trainiert. Auch das Trainingslager in Bayern war sehr gut und konnten in der Sportschule Oberhaching unter tollen Bedingungen exzellent arbeiten."

Zugänge:

Benjamin Geier, Trainer (bisher Spieler)

Thomas Bamberger (ATSV Ranshofen Reserve)

Thomas Feichtlbauer (zuletzt Union Sigharting)

Georgi Vlaychovski (Bulgarien)

Adama Kone (Mali)

Abgänge:

Werner Hartl, Trainer (FC Braunau)

Richard Laky (Union Feldkirchen/Mattighofen)

Kaloyan Petkov (Bulgarien)

Testspiele:

1:1 gegen UFC Mettmach (2W)

0:3 gegen FC Munderfing (BLW)

0:3 gegen ATSV Laab (1SW)

2:4 gegen SV Bürmoos 1b (2KL)

1:5 gegen SG Perwang/Michaelbeuern (2KL)

