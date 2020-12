"Wollen auch in den untersten Klassen nicht ohne Publikum spielen" - SV Mauerkirchens sportlicher Leiter Wolfgang Baumgartner im Interview

Details Sonntag, 06. Dezember 2020 07:43

Was der SV LITZ Mauerkirchen seit geraumer Zeit in der 2. Klasse Süd-West ablieferte, ist schlichtweg beeindruckend. So wusste die Biro-Truppe nicht nur in der Offensive mit einer enormen Effizienz und Durchschlagskraft zu überzeugen, sondern auch die Abwehrreihe des Sportvereins galt ebenso als enorm sattelfest – die zweitwenigsten Gegentreffer (11) des gesamten Klassements sprechen dahingehend Bände. Nach dem frühzeitigen Abbruch der Hinrunde lachte man in Mauerkirchen folglich von der Tabellenspitze und wurde für die herausragenden Leistungen mit dem inoffiziellen Herbstmeistertitel belohnt. Diesen Trend möchten die Schützlinge von Übungsleiter Szabolcs Biro sinngemäß im Frühjahr fortsetzen, sofern auch die Pandemie einen regulären Spielbetrieb gewährt. Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter des SV, Wolfgang Baumgartner.

Ligaportal.at: Ihre Mannschaft hat eine beachtliche Hinrunde absolviert. Wie ziehen Sie bisher Bilanz?

Baumgartner: „Natürlich sind wir mit einem Blick auf das Endergebnis des Herbstes sehr zufrieden. Es wäre auf jeden Fall in einigen Spielen noch mehr drinnen gewesen, andererseits haben wir auch teilweise glückliche Siege gefeiert. Im Großen und Ganzen sind wir punktetechnisch dort, wo wir es auch im Vorhinein erwartet haben.“

Ligaportal.at: Was waren die Gründe für das starke Abschneiden im Herbst?

Baumgartner: „Ich würde sagen, dass dass vor allem die stabile Defensive war. Wir haben die zweitwenigsten Gegentreffer erhalten, aber auch die Offensivreihe konnte immer überzeugen. Wir waren einfach immer für ein Tor gut, egal gegen welchen Gegner. Die Mischung zwischen den beiden Abteilungen hat schlussendlich den Unterschied gemacht, das hat bei uns im Herbst wirklich sehr gut funktioniert.“

Ligaportal.at: Wie ist die Mannschaft mit den ungewöhnlichen Umständen durch das Corona-Virus umgegangen?

Baumgartner: „Wir waren im Sommer sehr euphorisch, dass die Meisterschaft wieder losgeht. Da war die Stimmung auch richtig gut. Zum Ende des Herbstes hin, als wir schon geisterspiel-ähnliche Partien hatten, wurden auch die Akteure ein wenig nachdenklicher. Es war einfach extrem schwierig, da man oft bis kurz vor dem Anpfiff nicht gewusst hat, ob überhaupt gespielt werden kann. Das zehrt auch an den Nerven. Jetzt müssen wir die weitere Entwicklung der Situation abwarten. Generell wollen wir im Frühjahr auch in den untersten Klassen nicht ohne Publikum spielen.“

Ligaportal.at: Konnten Sie den Stopp des Fußball-Unterhauses Anfang November nachvollziehen?

Baumgartner: „Ich bin ein wenig zwiegespalten. Einerseits ist es wichtig, dass die Zahlen nicht noch weiter steigen. Wenn wir als Verein oder Liga dazu beitragen können, müssen wir da mitmachen. Andererseits war es schade, dass die letzte Runde nicht mehr durchgeführt werden konnte. Dann hätten wir zumindest schon eine Wertung und auch einen offiziellen Herbstmeister. In erster Linie war es aber wichtig, dass die Entwicklung der Pandemie in die richtige Richtung geht. Nun hoffen wir natürlich, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann.“

Ligaportal.at: Was sind Ihre Ziele für die ausstehenden Spiele im Frühling, sofern auch ein ordentlicher Meisterschaftsbetrieb möglich ist?

Baumgartner: „Nachdem wir jetzt momentan ganz vorne mitmischen, wollen wir im Frühjahr so lange wie möglich dort auch dabeibleiben. Wir wissen aber auch, dass andere Mannschaften dahingehend sicherlich zu favorisieren sind. Vielleicht gelingt es uns, letztlich einen Platz unter den ersten Zwei zu ergattern. Wichtig wird sein, dass wir mit viel Selbstvertrauen in die ersten Partien gehen und im Idealfall einen Lauf starten können.“