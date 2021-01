"Nehmen den Relegationsplatz in Angriff" - Union Geretsbergs Sektionsleiter Karl Pommer im Interview

Details Sonntag, 24. Januar 2021 15:38

Einen bärenstarken Herbst lieferte in der heurigen Meisterschaftssaison der 2. Klasse Süd-West die Union Raiffeisen Geretsberg ab. Mit 36 erzielten Treffern stellt man nicht nur die torgefährlichste Abteilung Attacke der Liga, sondern sorgte umgehend auch dafür, dass man im engen Titelkampf, mit nur drei Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter aus Mauerkirchen, durchaus mitmischen kann. Dabei präsentierte sich die Union insbesondere vor heimischem Publikum in einer herausragenden Verfassung, ging doch auf eigener Anlage nur ein Spiel verloren. Nichtsdestotrotz trennten sich im Winter die Wege der Mannschaft und ihres Cheftrainers: Wolfgang Würnstl hat sein Amt aus privaten Gründen niedergelegt, Kurt Hartl wird seine Nachfolge antreten. Mit ihm soll auch der Erfolgslauf aus dem Herbst auch im Frühjahr, sofern ein Spielbetrieb möglich sein wird, fortgesetzt werden. Ligaportal.at sprach nun mit dem Sektionsleiter in Geretsberg, Karl Pommer.

Ligaportal.at: Welches Fazit ziehen Sie nach der absolvierten Hinrunde?

Pommer: „Es war im Frühling keine einfache Situation. Wir haben dann aber eine gute Vorbereitung gespielt und sind an sich auch stark in die Meisterschaft gestartet. Ärgerlich waren die Spiele gegen Ende der Hinrunde, da haben wir oftmals viele Punkte unnötig liegen gelassen. Das schmerzt natürlich, weil wir sicherlich noch weiter vorne sein könnten. Im Großen und Ganzen sind wir aber unserem Ziel, das wir vor der Saison fixiert haben, schon sehr nahegekommen.“

Ligaportal.at: Trainer Wolfgang Würnstl hat den Verein verlassen. Wie hat man diese Entscheidung aufgenommen?

Pommer: „Wir sind in beidseitigem Einvernehmen auseinandergegangen. Wir waren eigentlich auf einem guten Weg, er konnte sich aber nicht vorstellen, die Mannschaft noch besser zu machen. Zudem haben private Gründe zu dieser Entscheidung geführt, das ist für uns dann auch so zu akzeptieren. Mit Kurt Hartl konnten wir einen Mann aus den eigenen Reihen gewinnen, der das Amt schon die beiden letzten Spiele im Herbst interimistisch übernommen hat. Von seinen Qualitäten sind wir definitiv überzeugt.“

Ligaportal.at: Wird es ansonsteb zu Veränderungen innerhalb der Mannschaft kommen?

Pommer: „Ja, wir haben bereits einen Transfer getätigt. Mit Michael Dahech wird uns ein erfahrener Mann im Mittelfeld verstärken, der auch unseren Verein bereits kennt. Ansonsten werden wir in den nächsten Wochen noch nach dem einen oder anderen Akteur Ausschau halten.“

Ligaportal.at: Mit welcher Zielsetzung geht man ins Frühjahr, sofern auch gespielt werden kann?

Pommer: „Wir wollen nicht aufgeben und nehmen auf alle Fälle die vordersten Ränge und zumindest den Relegationsplatz in Angriff. Wenn wir weitestgehend verletzungsfrei bleiben, schätze ich das auch durchaus realistisch ein. Mit unserer Qualität können wir sicherlich die obersten Mannschaften ärgern und unter Druck setzen. Dann werden wir sehen, was noch möglich ist.“