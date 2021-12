,,Als Herbstmeister muss man den Aufstieg natürlich ins Auge fassen.‘‘ – Thomas Winkler, sportlicher Leiter der TSU Jeging, im Interview mit Ligaportal

Details Dienstag, 28. Dezember 2021 16:59

Es ist der stille Aufstieg der TSU Jeging. 2020/21, als die Saison das erste Mal abgebrochen wurde, stand man am vorletzten Tabellenplatz. Im Jahr darauf schließlich am fünften Platz. Und dieses Jahr? Dieses Jahr grüßt man von der Spitze und ist Herbstmeister. Gemeinsam mit Thomas Winkler sprechen wir über die Umstrukturierung des Vereins und der Hinrunde.

Ligaportal: Was hat sich seit dem ersten Abbruch im März 2020 getan? Damals stand man noch am vorletzten Tabellenplatz, jetzt ist man Herbstmeister.

Winkler: ,,In den letzten drei Jahren wurde der gesamte Verein umstrukturiert. Durch einen Kompromiss aus Qualität und Quantität und vielen guten jungen Spielern, die nachgekommen sind, stehen wir jetzt hier.‘‘

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Winkler: ,,Super zufrieden, klar wir sind an der Spitze. Wir wussten aber schon in der Vorbereitungsphase, in der wir aus 11 Spielen 9 Siege holten, dass dieses Jahr was gehen könnte.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Winkler: ,,Ja, ich denke schon. Es wäre die sportlichste Lösung.‘‘

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Winkler: ,,Aktuell ist noch Pause. Ab 13.01.22 werden wir mit Krafttraining und Lauftraining starten.''

Ligaportal: Wer wird Meister?

Winkler: ,,Natürlich hoffen wir, dass wir unsere Leistung beibehalten können. Wir wissen aber, dass trotzdem noch alles offen ist, da wir viele knappe Spiele hatten. Wir wollen das aber natürlich nicht mehr abgeben.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Winkler: ,,Die Trainingsbeteiligung weiterhin hoch halten und uns weiter gemeinsam verbessern. Wir wollen weiter vorne dabei sein und den Aufstieg nicht mehr abgeben. Als Herbstmeister muss man den Aufstieg natürlich ins Auge fassen.‘‘

