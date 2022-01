Der Weg der 2. Mannschaft des SV Friedburg ist der richtige: Langfristig will man aufsteigen

Details Sonntag, 23. Januar 2022 15:19

Tabellenmittelfeld mit Möglichkeiten weiter oben anzugreifen. Die 2. Mannschaft des OÖ-Ligisten überwintert auf dem 7. Platz mit 19 Punkten und hat im Frühjahr weiterhin die Chance die Top 5 zu ärgern. Harald Hofmeister, sportlicher Leiter der 2. Mannschaft, zeigt sich im Interview mit Ligaportal gespannt auf die Rückrunde und dem langfristigen Weg der Mannschaft.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde? Mit welcher Erwartungshaltung ging man in die Saison?

Hofmeister: ,, Wir sind absolut zufrieden. Zwar hatten wir mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen, das gab aber wiederrum anderen Spielern die Möglichkeit zu glänzen. Teilweise hatten wir einen Altersdurchschnitt von 19-20 Jahren. Wir wollen den Weg so weitergehen, gemeinsam mit der 1c-Mannschaft und der U16-Mannschaft, um den Übergang in die 2. Klasse beziehungsweise in die OÖ-Liga so leicht wie möglich zu machen. Langfristig gesehen wollen wir mit unserer 2. Mannschaft in die 1. Klasse aufsteigen.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Hofmeister: ,, Die Regelung mit 25 Spielern macht es dem Amateurfußball sehr schwer. Manche Vereine wird es da erwischen, ebenso die 2G-Regelung macht es nicht leichter. Ich bin da noch sehr gespannt was da auf uns zukommt.‘‘

Ligaportal: Gibt es Zu- oder Abgänge?

Hofmeister: ,,Mit Michael Pessentheiner verlässt uns ein großes Talent in Richtung Landesliga West – zum SV Schalchen. Wir wünschen ihm das Beste für seine Entwicklung.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Hofmeister: ,,Jeging ist ein heißer Kandidat, aber man sollte die Verfolger nicht unterschätzen.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Hofmeister: ,,In der Offensive kaltschnäuziger werden, mehr Chancen kreieren. Natürlich hoffen wir so weit es geht verletzungsfrei durchs Frühjahr zu kommen. Ziel ist natürlich eine Rangverbesserung, aber natürlich genauso die Weiterentwicklung der Mannschaft. Wir wollen den Weg genauso weitergehen, wie bisher!‘‘