SV Uttendorf auf Trainersuche

Details Dienstag, 13. Dezember 2022 12:24

Nach einem elften Platz in der vergangenen Saison ist der SV Raika Uttendorf auch in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Süd-West in der unteren Tabellenregion präsent und überwintert nur am zwölften Rang. "Da wir vor geraumer Zeit die Mannschaft verjüngt haben und auch ganz junge Spieler integrieren wollen, ist die Erwartungshaltung kurz- und mittelfristig gering. Umso mehr hat uns der tolle Saisonstart überrascht, letztendlich sind wir aber in etwa in der erwarteten Region gelandet", erklärt Sektionsleiter Martin Rauch.

Exzellentem Saisonstart folgten zehn sieglose Spiele

Die Innviertler kamen exzellent aus den Startblöcken und feierten nach einem Auftakt-Remis in Geretsberg in Ostermiething und Schwand zwei Siege. Damit hatten die Kicker aus dem Bezirk Braunau ihr Pulver aber fast verschossen, warteten in den folgenden zehn Spielen vergeblich auf einen weieren "Dreier" und fuhren in diesem Zeitraum nur vier Punkte ein. "Nach dem überraschend guten Saisonstart hatten wir mit Verletzungspech zu kämpfen und konnten zudem mit der Situation nicht umgehen", spricht der Sektionsleiter von einer Kopfsache.

Daheim seit 23. April ohne "Dreier"

Der Tabellenzwölfte feierte die beiden bisherigen Saisonsiege jeweils in der Fremde, auf eigenem Platz ist der SVU hingegen seit bereits 23. April ohne Erfolgserlebnis. "Da das Hauptfeld saniert sowie eine Bewässerungsanlage installierte wurde, konnten wir im Herbst nur vier Heimspiele austragen. In der Rückrunde dürfen wir dann gleich neun Mal vor heimischer Kulisse antreten und wollen nach langer Zeit endlich wieder einen Heimsieg feiern", so Rauch, der sich in der Hinrunde nur über 18 Uttendorfer Treffer freuen durfte - lediglich die beiden Nachzügler aus St. Radegund und Feldkirchen trafen weniger oft ins Schwarze. Im Kasten der Blau-Weißen schlug es gleich 41 Mal ein, nur das Schlusslicht kassierte mehr Gegentore.

Nach Ende der Kujovic-Ära, Ausschau nach neuem Trainer

Aktuell stehen in Uttendorf Lauf-Einheiten und Fitness-Training auf dem Programm, ehe in der zweiten Januar-Woche die Vorbereitung in Angriff genommen wird. Nach dem Rücktritt von Coach Mirza Kujovic und der interimistischen Leitung durch Galib Salihovic, hält man im Innviertel Ausschau nach einem neuen Trainer. "Wir sind noch immer auf Trainersuche und konnten bislang den Kandidatenkreis noch nicht wirklich einengen", hofft Martin Rauch, dass in absehbarer Zeit weißer Rauch aufsteigt. "Am Spielersektor wird sich im Winter nichts tun. Wir werden den eingeschlagenen Weg weiterhin beschreiten und wissen, dass dieser steinig ist, bringen aber die nötige Geduld auf und geben den jungen Spielern die notwendige Zeit".

Tabellenmittelfeld im Visier

Im Bezirk Braunau ist die Erwartungshaltung kurz- bzw. mittelfristig nicht hoch, demzufolge sind im Frühjahr keine größeren Sprünge zu erwarten. "Da die in der Tabelle vor uns platzierten Mannschaften nur wenige Punkte mehr am Konto haben, wollen wir die untere Region verlassen und Anschluss ans Mittelfeld finden. Wir streben in der zweiten Meisterschaftshälfte eine Leistungssteigerung an und werden versuchen, in der Tabelle den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern", wünscht sich der Sektionsleiter eine klare Rangverbesserung.