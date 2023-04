Ausschreitungen in Schalchen: Das sind die Strafen des OÖ Fußballverbandes!

Details Mittwoch, 12. April 2023 16:36

Die am Donnerstag, dem 30. März abgebrochene Begegnung der 2. Klasse Süd-West zwischen der SV HAI Schalchen 1b und dem USV St. Pantaleon – Ligaportal.at berichtete ausführlich – hatte bekanntlich ein Nachspiel in den diversen Strafausschüssen des Oberösterreichischen Fußballverbandes. Wie Ligaportal.at recherchierte, hat der Verband bereits konkrete Strafen ausgesprochen. Mag. Raphael Oberndorfinger vom OÖFV nahm sich Zeit, um mit Ligaportal die Situation einzuordnen.

Ein Spieler freigesprochen, ein Spieler für drei plus acht Spiele gesperrt

„Beim Spiel an sich kam es zu einem Abtreten vonseiten des USV St. Pantaleon. Normalerweise ist die Wertung hier 3:0 für Schalchen, es gibt aber in der Rechtspflegeordnung einen Zusatzpassus, der besagt, dass im Falle eines günstigeren Ergebnisses zum Zeitpunkt des Abtretens dieses zu werten ist. Das war mit dem Zwischenstand von 4:1 der Fall, das Spiel wurde also mit 4:1 gewertet“, beginnt Mag. Raphael Oberndorfinger, der auch als Pressesprecher des OÖ Fußballverbandes fungiert, seine Ausführungen gegenüber Ligaportal.

„Es waren auch zwei Spieler von St. Pantaleon angezeigt worden, bei einem Spieler wurde das Verfahren eingestellt, der zweite Spieler hat drei Spiele unbedingte Sperre bekommen sowie acht Spiele bedingt. Es handelte sich hierbei um jenen Spieler, der die Fahne abbekommen hat. Er hat die drei Spiele für Beleidigung bekommen und dann noch die acht Spiele bedingt, hier waren dann mildernde Umstände maßgebend, weil er eigentlich in Notwehr gehandelt hat“, so Oberndorfinger weiter.

Hilfsschiedsrichter ausgeschlossen

Eine empfindliche Bestrafung gab es für den Hilfsschiedsrichter, der, wie auf einem Video ersichtlich, einen Spieler mit der Fahne geschlagen haben soll: „Für den betroffenen Hilfsschiedsrichter war konkret das Disziplinarreferat der Schiedsrichterkommission zuständig, welches einen Ausschluss über diesen Hilfsschiedsrichter verhängt hat. Er wird keine Funktion mehr im Schiedsrichterwesen ausüben“, schließt Oberndorfinger.

