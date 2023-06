SV Uttendorf verstärkt die Offensive

Details Dienstag, 27. Juni 2023 11:40

Der SV Raika Uttendorf absolvierte eine stabile Saison - allerdings auf mäßigem Niveau - sammelte im Herbst elf Punkte, ergatterte in der Rückrunde 13 Zähler, kam nur als Vorletzter ins Ziel und weiß in der Tabelle de 2. Klasse Süd-West lediglich das Schlusslicht aus Feldkirchen/Mattighofen hinter sich. "Auch wenn keine Wunderdinge zu erwarten waren, hätten wir uns in der Tabelle wesentlich weiter oben gesehen. Doch aus verschiedenen Gründen ist es einfach nicht gelaufen und hatten auch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Nach einem Trainerwechsel ist es am Ende der Meisterschaft etwas besser gelaufen und konnten die Saison mit einem Sieg in Pfaffstätt abschließen", erklärt Sportchef Michael Schönberger.

Schwächste Offensive der Liga und nur ein einziger Heimsieg

Der Nachzügler feierte immerhin vier Auswärtssiege, auf eigener Anlage hatte der SVU jedoch mit großen Problemen zu kämpfen und konnte von 13 Heimspielen nur ein einziges gewinnen. "Vor nicht allzu langer Zeit waren wir am eigenen Platz schwer zu biegen, doch wenn es nicht läuft, hat man auch daheim Probleme. Wir sind aber zuversichtlich, ehestmöglich zur alten Heimstärke finden zu können", so Schönberger. Während immerhin drei Teams mehr Gegentore kassierten, trafen die Innviertler nur 34 Mal ins Schwarze und stellten die schwächste Offensive der Liga. "Trotz der vielen Gegentore sind wir mit der Defensive durchaus zufrieden, in der Offensive hingegen hat der Schuh besonders stark gedrückt und werden darauf in der aktuellen Übertrittszeit reagieren", beobachtet der Sportchef das Geschehen am Transfermarkt.

Fixem Zugang sollen weitere folgen

In der noch jungen Sommerpause konnten die Uttendorfer einen Transfer bereits in trockene Tücher bringen, wechselt mit Johannes Riess ein offensiver Mittelfeldspieler von Burgkirchen zu den Blau-Weißen. "Dabei wird es vermutlich nicht bleiben und wollen die Offensive unbedingt verstärken. Wenn alles klappt, sollten im Sommer ein, zwei weitere Spieler zu uns wechseln", kündigt Michael Schönberger Transfers an. Fedahim Salihovic hat den Klub hingegen verlassen, der Sohn von Ex-Trainer Galib Salihovic, dessen Amtszeit im Frühjahr zu Ende gegangen war, wechselt zum 1b-Team von Landesligist Schalchen.

"Wollen mit neuer Motivation wieder in die Spur finden"

Seit dem Ende der abgelaufenen Saison trägt in Uttendorf mit Bernhard Moser und Leonhard Schmid ein Trainer-Duo die Verantwortung. "Während Bernhard nach einer Verletzung nicht mehr aktiv ist, ist Leo nach wie vor Spieler. Die Beiden haben auf der Zielgeraden die Verantwortung übernommen, war nach dem Trainerwechsel in den letzten Spielen auch ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen", so Schönberger. In der kommenden Woche wird im Innviertel das Training wieder aufgenommen - in der neuen Saison soll im Bezirk Braunau der Pfeil wieder in die richtige Richtung zeigen. "Wir haben die enttäuschende letzte Saison abgehakt und sind guter Dinge, mit neuer Motivation wieder in die Spur finden zu können. Wir wollen uns von der unteren Region rasch entfernen und sind zuversichtlich, dass uns der Sprung in der obere Tabellenhälfte, vielleicht sogar ins obere Drittel gelingen kann".

