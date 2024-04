Kampfmannschafts-Coach schnürt Doppelpack: Munderfing 1b siegt gegen Feldkirchen

Details Sonntag, 31. März 2024 17:48

Am Samstag trafen FC Munderfing 1b und die Union Feldkirchen bei Mattighofen aufeinander. Das Match entschied FC Munderfing 1b mit 3:1 für sich. FC Munderfing 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Feldkirchen/M. war im Hinspiel gegen FC Munderfing 1b zu einem knappen 5:4-Sieg gekommen.

Zwei Elfmeter

Vor 150 Zuschauern markierte der FC Munderfing 1b das 1:0 (4.) – Daniel Spatzenegger traf vom Kreidepunkt. Das Heimteam führte kurz darauf – erneut durch einen Elfmeter – schließlich das 2:0 herbei (16.). Diesmal trat Philipp Penninger, eigentlich Coach der ersten Garnitur in Munderfing und Aushilfskraft in der 1b, an und versenkte. Die Hintermannschaft der Union Feldkirchen bei Mattighofen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für ruhige Verhältnisse sorgte der FC Munderfing 1b, als Penninger mit einem sehenswerten Treffer das 3:0 besorgte (58.). Manuel Danninger beförderte das Leder zum 1:3 von Feldkirchen/M. über die Linie (80.). Schlussendlich verbuchte FC Munderfing 1b gegen den Tabellenletzten einen überzeugenden Heimerfolg.

Zahlen und Fakten

FC Munderfing 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. FC Munderfing 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei der Union Feldkirchen bei Mattighofen klar erkennbar, sodass bereits 59 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Offensive der Gäste strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Feldkirchen/M. bis jetzt erst 20 Treffer erzielte. In dieser Saison sammelte die Union Feldkirchen bei Mattighofen bisher zwei Siege und kassierte zwölf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Feldkirchen/M. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

FC Munderfing 1b setzte sich mit diesem Sieg von der Union Feldkirchen bei Mattighofen ab und belegt nun mit zwölf Punkten den elften Rang, während Feldkirchen/M. weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

FC Munderfing 1b tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 16:30 Uhr, beim SV Pfaffstätt an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt die Union Feldkirchen bei Mattighofen die Union Tarsdorf.

2. Klasse Süd-West: FC Munderfing 1b – Union Feldkirchen bei Mattighofen, 3:1 (2:0)

80 Manuel Danninger 3:1

58 Philipp Penninger 3:0

16 Philipp Penninger 2:0

4 Daniel Spatzenegger 1:0

Details

