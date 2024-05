Union Schwand bringt Launer-Elf erste Niederlage im Frühjahr bei

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 16:49

In einem vorgezogenen Match zur 23. Runde der 2. Klasse Süd-West kreuzten am Mittwochnachmittag die Union Schwand und der SV Pfaffstätt die Klingen. Die Heimelf von Coach Johann Ebner setzte sich mit 2:1 knapp durch und fand nach vier Pleiten in den letzten fünf Partien wieder auf die Siegerstraße zurück. Die Pfaffstätter hingegen mussten 2024 den Platz erstmals als Verlierer verlassen.

Früher Schock und rasche Antwort

Der Spielbeginn war für die Gastgeber alles andere als wünschenswert. Bereits in der 5. Minute nutzte die Launer-Elf eine Ecke, um durch Julian Kaufmann in Führung zu gehen. Dieser frühe Rückstand setzte Schwand unter Druck, doch die Mannschaft ließ sich nicht beirren und suchte nach Wegen, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Ihre Bemühungen wurden noch vor der Halbzeitpause belohnt. In der 41. Minute erzielte Patrick Weissenbacher den Ausgleich, auch wenn dieser aus einer vermeintlichen Abseitsposition heraus erfolgte. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, ein Stand, der die Spannung für die zweite Halbzeit versprach.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Hälfte des Spiels verlief weitgehend ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, doch lange Zeit wollte kein weiteres Tor fallen. Beide Teams kämpften leidenschaftlich um den Siegtreffer, doch es schien, als würde das Spiel auf ein Unentschieden hinauslaufen. Die Wende kam in der 82. Minute, als Michael Hochradl für die Heimischen das entscheidende Tor zum 2:1 erzielte. Dieser Treffer brachte die Gastgeber in Führung und setzte den SV unter Zugzwang. Trotz der Bemühungen der Gäste, in den letzten Minuten noch den Ausgleich zu erzielen, und einer zusätzlichen Nachspielzeit von drei Minuten, konnte die Union den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Als der Schiedsrichter nach 92 Minuten das Spiel abpfiff, stand es 2:1 für Union Schwand. Dieser Sieg zeigt einmal mehr die Bedeutung von Effizienz vor dem Tor und der Fähigkeit, zu kritischen Momenten des Spiels die Nerven zu bewahren. Der SV Pfaffstätt hingegen musste die weiße Frühjahrsweste ausziehen und 2024 die erste Niederlage einstecken.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Daniel Winter erstellt.

