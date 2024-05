Überzeugender 3:0-Sieg von ATSV Laab gegen Feldkirchen/M.

Details Samstag, 11. Mai 2024 11:42

Im Rahmen der 22. Runde der 2. Klasse Süd-West zeigte der ATSV Laab eine beeindruckende Leistung gegen Union Feldkirchen bei Mattighofen. Von Anfang an setzten die Laaber den Ton und siegten schlussendlich verdient mit 3:0. Drei unterschiedliche Torschützen, darunter Matteo Cecura, Felix Grabner und Sebastian Kriegseisen, trugen zu einem klaren Heimerfolg bei.

Früher Führungstreffer setzt Feldkirchner unter Druck

Das Spiel begann energiegeladen, als der ATSV Laab von der ersten Minute an das Heft in die Hand nahm. Schon in der 10. Minute brach Matteo Cecura den Bann und erzielte das erste Tor des Spiels. Dieser frühe Treffer gab den Laabern einen enormen Auftrieb und setzte die Gäste aus Feldkirchen unter erheblichen Druck. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang es weder den Hausherren die Führung in die Höhe zu schrauben, noch dem Schlusslicht auszugleichen.

Zwei schnelle Tore nach der Halbzeit besiegeln das Schicksal der Feldkirchner

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem ATSV Laab, der entschlossen war, das Spiel zu entscheiden. In der 65. Minute erweiterte Felix Grabner den Vorsprung auf 2:0 durch einen gekonnt abgeschlossenen Angriff. Nur drei Minuten später folgte Sebastian Kriegseisen diesem Beispiel und schoss das dritte Tor für Laab. Sein Treffer zum 3:0 in der 68. Minute war der Höhepunkt einer dominanten Teamleistung und ließ keinen Zweifel am Ausgang des Spiels.

Die restlichen Minuten des Spiels zeigten einen ATSV Laab, der weiterhin die Kontrolle behielt und keine signifikanten Chancen für Feldkirchen zuließ. Die Defensive der Laaber stand wie eine Mauer und ließ kaum eine Möglichkeit zu, dass die Gäste ins Spiel zurückfinden konnten. Mit konstantem Druck und gut organisiertem Spielaufbau behielten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff die Überhand.

Der ATSV Laab zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der jeder Spieler zu dem beeindruckenden Ergebnis beitrug. Dieser Sieg dürfte dem Team zusätzliches Selbstvertrauen geben, um die restliche Saison mit positiver Energie anzugehen.

2. Klasse Süd-West: ATSV Laab : Feldkirchen/M. - 3:0 (1:0)

68 Sebastian Kriegseisen 3:0

65 Felix Grabner 2:0

10 Matteo Cecura 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.