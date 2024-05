Späte Punkteteilung in Pfaffstätt

Details Samstag, 11. Mai 2024 18:42

In der 22. Runde der 2. Klasse Süd-West lieferten sich der SV Pfaffstätt und die Union Raiba Hochburg-Ach ein packendes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Nach einem 2:1-Auswärtserfolg im Hinspiel musste sich der SV am Samstagnachmittag mit einem Punkt begnügen.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams versuchten, früh im Spiel die Kontrolle zu übernehmen. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten, gelang es keiner Mannschaft, den Ball im Netz unterzubringen. Den favorisierten Pfaffstättern gelang es nicht, den erlösenden Treffer zu erzielen, und so ging es torlos in die Pause.

Hochburg-Ach überrascht in Unterzahl - Pfaffstätt antwortet spät

Nach der Pause bekamen die Zuschauer in der Hubers Arena ein enges Match zu sehen, das aber erst in der Schlussphase ordentlich Fahrt aufnahm. In Minute 82 waren die Hochburger nur noch zu zehnt, als Wolfgang Lanz die Ampelkarte sah. Drei Minuten später durften die dezimierten Gäste sogar vom Sieg träumen - Tobias Schulz versenkte einen Freistoß sehenswert zum 0:1. Dieses Tor brachte zusätzliche Spannung ins Spiel, da die Pfaffstätter nun unter Druck standen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensivem Druck und Angriffen der Heimmannschaft geprägt. In der 90. Minute zeigte Schiedsrichter Parwin im Hochburger Strafraum auf den Punkt - Sabahudin Nezirovac verwandelte den Elfmeter sicher.

Das Match endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das beide Teams akzeptieren mussten. Für die Pfaffstätter war es ein gewonnener Punkt, da sie bis zum Schluss kämpfen mussten, um den Ausgleich zu erreichen. Hochburg-Ach hingegen wird sich ärgern, nicht alle drei Punkte mitgenommen zu haben, besonders nach der Führung so spät im Spiel.

2. Klasse Süd-West: Pfaffstätt : Hochburg-Ach - 1:1 (0:0)

92 Sabahudin Nezirovac 1:1

85 Tobias Schulz 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Daniel Winter erstellt.

