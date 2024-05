Rassiges Remis: Feldkirchen/M. und UFC Ostermiething Juniors teilen sich die Punkte

Details Samstag, 25. Mai 2024 17:55

Im intensiven Schlagabtausch der 24. Runde in der 2. Klasse Süd-West standen sich die Feldkirchner und die UFC Ostermiething Juniors gegenüber. Trotz zahlreicher Chancen und einer spannenden Schlussphase endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten großes Engagement, konnten jedoch nur je einmal den Ball im Netz unterbringen - ein "Lucky Punch" blieb auf beiden Seiten verwehrt.

Erste Halbzeit ohne Durchbruch - Nullnummer nach 45 Minuten.

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, wobei die Gastmannschaft aus Ostermiething die ersten Akzente setzte. Mehrfach scheiterten sie jedoch entweder an der Abseitsfalle oder an der mangelnden Präzision im Abschluss. Besonders in der 17. Minute zeigte sich dies, als Leitmaier eine Großchance über das Tor schoss. Die Feldkirchner, deren Taktik auf solide Verteidigung ausgelegt war, fanden sukzessive in das Spiel und konnten offensiv selten Akzente setzen. Mit 0:0 ging es in die Kabine.

Zweite Halbzeit: Tore auf beiden Seiten und Hochspannung bis zum Schluss

Nach einer ereignislosen ersten Hälfte nahm die Partie nach der Pause Fahrt auf. Die beste Gelegenheit in der zweiten Hälfte, ein kurioser Fehlschuss von Schnitzinger in der 54. Minute nach einem Missverständnis in der Ostermiethinger Defensive, blieb ungenutzt. In der 74. Minute brach schließlich das Eis, als Feldkirchen durch ein unglückliches Eigentor von Teufel in Führung ging. Dieser Treffer schien das Spiel zu beleben, denn 15 Minuten später glichen die UFC Ostermiething Juniors durch einen Kopfball von Scheffenacker nach einer perfekt getimten Ecke von Laubichler aus.

In den letzten Minuten des Spiels überschlugen sich die Ereignisse. Feldkirchen hatte in der 90. Minute die große Chance, erneut in Führung zu gehen, doch der Torwart der Juniors, Donat, hielt bravourös und lenkte den Ball zur Ecke. Fast im Gegenzug hätte Ostermiething das Spiel für sich entscheiden können, aber auch hier fehlte die letzte Präzision im Abschluss. So blieb es beim 1:1-Remis.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter WUmmel erstellt.

