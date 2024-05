Absoluter Wahnsinn! Union Geretsberg verwandelt 0:3-Rückstand in Sieg und fixiert Meistertitel!

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:19

Spannender hätte die Union Geretsberg ihren zweiten Matchball auf den Meistertitel nicht gestalten können. Bereits in der Vorwoche hätten die Mannen von Franz Neuhauser sich uneinholbar machen können, nun konnte man auf spektakuläre Art und Weise das große Ziel "Meistertitel" auch abhaken. Am heutigen Samstag hatte man die Union Schwand zu Gast – ein in Anbetracht der Tabelle durchaus schlagbarer Gegner, der sich als harte Nuss erwies. Die Geretsberger gerieten so mit 0:3 in Rückstand, zeigten in Durchgang zwei aber Moral und gingen letztlich dank vier (!) Jokertoren als Sieger und Meister der 2. Klasse Süd-West vom Platz!

Weissenbacher schnürt Dreierpack und schockt Geretsberg

Nach dem vergebenen Matchball in der Vorwoche schlich sich auch diesmal die Nervösität in die Köpfe der Hausherren, während Schwand ohne Druck gut aus den Startlöchern kam. Man begegnete dem Ligaprimus über weite Strecken auf Augenhöhe und war auch die deutlich effektivere Mannschaft. Patrick Weissenbacher brachte den Underdog dann in Minute 25 in Führung – zu diesem Zeitpunkt sogar verdient. Für die zweite Hälfte nahmen sich die Gastgeber dann einiges vor, vorerst lief aber auch nach Wiederanpfiff alles gegen die Neuhauser-Truppe: Weissenbacher legte bereits 60 Sekunden nach dem Start nach, ehe der Schwander Angreifer in der 57. Spielminute seinen Dreierpack schnürte.

Goldenes Händchen: Wechselspieler schießen Geretsberg zum Meistertitel

Zu diesem Zeitpunkt rückte die Fixierung des Meistertitels in weite Ferne, ebenso rasch kam dann aber die Hoffnung zurück: Binnen zwei Minuten meldete man sich in Form eines Doppelschlags zurück – die eingewechselten Lukas Andreotti-Wolfersberger (60.) und Edin Mrkonjic (61.) zeichneten sich dafür verantwortlich. Dies sorgte für eine ordentlich Packung Selbstvertrauen, am Ende war aber dennoch die Brechstange notwendig, um die Sensation dingfest zu machen. In den Schlussminuten war es dann mit Rene Kohlbacher ausgerechnet ein ehemaliger Spieler der Gäste, der nach seiner Einwechslung erst mit seinem ersten Kontakt den Ausgleich (86.) und letztlich den Siegtreffer in Minute fünf der Nachspielzeit besorgte. Eine Minute später war dann Schluss und alle Dämme brachen, die Freude über den Meistertitel war riesengroß und die Feierlichkeiten eröffnet.

Stimme zum Meistertitel

Kurt Hartl (Sportlicher Leiter Union Geretsberg):

„Wir wussten im Sommer nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Wir hatten fünf Abgänge und wurden etwas belächelt, weil man meinte, wir bekommen eh keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammen. Es ist dann ganz gut gelaufen, wir hatten ab und zu auch ein wenig Glück – das brauchst du aber auch. Der Zusammenhalt der Mannschaft war hervorragend. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder gute Kader, das hat heuer aber den Unterschied gemacht. Unser Ziel war der Meistertitel und das ist uns geglückt, daher sind wir sehr zufrieden."

2. Klasse Süd-West: Geretsberg : Schwand - 4:3 (0:1)

95 Rene Kohlbacher 4:3

86 Rene Kohlbacher 3:3

61 Edin Mrkonjic 2:3

60 Lukas Andreotti - Wolfersberger 1:3

57 Patrick Weissenbacher 0:3

46 Patrick Weissenbacher 0:2

25 Patrick Weissenbacher 0:1

