Spannendes Spiel endet mit 2:1-Sieg für Union St. Radegund

Ein spannendes und hart umkämpftes Match zwischen Union St. Radegund und SV Pfaffstätt fand am Sonntagnachmittag statt. Beide Teams zeigten vollen Einsatz, doch am Ende konnte sich St. Radegund mit 2:1 durchsetzen. Besonders hervorzuheben sind die Tore von David Esterbauer und Bence Ficzere, die den Gastgebern den Sieg sicherten. Die Pfaffstätter mussten hingegen eine rote Karte verkraften und schafften es trotz eines Eigentores von St. Radegund nicht, das Blatt zu wenden.

Ein intensiver Beginn

Das Spiel begann mit einem emotionalen Moment, als Hannes Sommerauer sein letztes Heimspiel für St. Radegund bestritt. Der Anpfiff erfolgte und schon nach wenigen Minuten hatte David Esterbauer die erste Topchance für die Gastgeber, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Weitere Chancen folgten, aber auch diese blieben ungenutzt. Auf der anderen Seite kamen die Pfaffstätter in der 16. Minute zu ihrem ersten gefährlichen Schuss, der aber ebenfalls nicht zum Torerfolg führte.

Die Partie blieb spannend und in der 33. Minute gab es den ersten großen Wendepunkt: Julian Kaufmann von SV Pfaffstätt erhielt die rote Karte, da er eine klare Torchance vereitelte. Nur fünf Minuten später nutzten die Gäste jedoch einen Fehler von Christian Brandl, der ein Eigentor erzielte und SV Pfaffstätt somit mit 1:0 in Führung brachte.

Die Wende für St. Radegund

Die Antwort von St. Radegund ließ nicht lange auf sich warten. In der 40. Minute erzielte David Esterbauer mit einem Traumtor den Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Nach der Pause blieb das Spiel weiterhin spannend und umkämpft.

In der 57. Minute bewies der Torwart von St. Radegund sein Können und hielt mit einer Superparade den Spielstand. Nur zwei Minuten später war es dann soweit: Eine Traumvorlage ermöglichte Bence Ficzere per Kopfball den Führungstreffer zum 2:1 für die Gastgeber.

Das Spiel wurde zunehmend härter und in der 65. Minute erhielt Johann Waritschlager von St. Radegund die Gelb-Rote Karte, was das Team in Unterzahl brachte. Zudem musste ein Spieler der Hausherren in Minute 75 verletzt vom Platz, besonders bitter weil man nicht mehr wechseln durfte.

Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es den St. Radegundern, die Führung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für Union St. Radegund, die damit einen wichtigen Heimsieg in der 25. Runde der 2. Klasse Süd-West feierten.

2. Klasse Süd-West: St. Radegund : Pfaffstätt - 2:1 (1:1)

59 Bence Ficzere 2:1

40 David Esterbauer 1:1

38 Eigentor durch Christian Brandl 0:1

Details

