SV Pfaffstätt zwingt dezimierten Vizemeister in die Knie

In einem Duell am letzten Spieltag der 2. Klasse Süd-West sicherte sich der SV Pfaffstätt einen 3:1-Sieg gegen die TSU Mitterbauer Handenberg. Die Pfaffstätter legten eine starke erste Halbzeit hin und gingen mit einer 2:0-Führung in die Pause. Trotz eines kurzen Aufbäumens des Vizemeisters in der zweiten Halbzeit setzte sich letztendlich die Heimmannschaft durch und beendete das Spiel als verdiente Sieger.

Hitzginger sieht früh Rot

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 9. Minute sah Handenbergs Manuel Hitzginger die Rote Karte wegen Torraub. Dies gab dem SV früh einen enormen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis die Pfaffstätter diesen Vorteil nutzen konnten. In der 23. Minute kombinierten Marcel Rauch und Sabahudin Nezirovac in einem Traumspielzug, den Rauch schließlich erfolgreich zum 1:0 abschloss.

15 Minuten später war es erneut Rauch, der seinen Torinstinkt unter Beweis stellte. Mit einem Seitwärtszieher erzielte er in der 38. Minute das 2:0. Die Handenberger schienen zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen, und die Heimmannschaft ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Ibertsberger macht Sack zu

Nach der Halbzeitpause kamen die dezimierten Gäste besser ins Spiel und bemühten sich, den Rückstand wettzumachen. In der 71. Minute erhielt der Vizemeister die große Chance, als der TSU ein Elfmeter zugesprochen wurde - Dan Leucuta verwandelte den Strafstoß zum Anschlusstreffer. Die Partie war wieder offen.

Doch die Pfaffstätter ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Heimischenkontrollierten das Spiel weiterhin und setzten immer wieder gefährliche Akzente in der Offensive. In der 82. Minute gelang es Matthias Ibertsberger, den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherzustellen. Mit einem präzisen Schuss markierte Ibertsberger das 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

In den verbleibenden Minuten des Spiels verteidigte der SV Pfaffstätt geschickt und ließ keine weiteren Torchancen der Gäste zu. Nach 95 Minuten pfiff Schiedsrichter Bebic das Match ab, und der SV Pfaffstätt durfte sich über einen verdienten 3:1-Heimsieg freuen.

