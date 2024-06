Gabriel Wong sichert den knappen Sieg für ATSV Laab gegen Union Tarsdorf

Details Samstag, 08. Juni 2024 18:46

In einem spannenden Spiel zwischen dem ATSV Laab und Union Tarsdorf konnte sich der ATSV Laab dank eines späten Treffers von Gabriel Wong durchsetzen. Beide Mannschaften lieferten sich ein hart umkämpftes Match, das lange Zeit torlos blieb. Erst in der 84. Minute fiel das entscheidende Tor, das den Laabern den wichtigen Heimsieg bescherte. Der Treffer von Wong sorgte für Jubelstürme bei den heimischen Fans und ließ den ATSV Laab die Partie mit einem 1:0-Endstand gewinnen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem ATSV Laab und Union Tarsdorf begann um 20:00 Uhr mit dem Anpfiff in der 2. Klasse Süd-West (OÖ). Von Anfang an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die erste Halbzeit gestaltete sich sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften kamen zu Chancen, aber weder der ATSV Laab noch die Tarsdorfer konnten ihre Gelegenheiten nutzen, um in Führung zu gehen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen nur wenige gefährliche Aktionen zu. Die Zuschauer sahen eine temporeiche Partie, die jedoch ohne Tore in die Halbzeitpause ging.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit erhöhten beide Teams den Druck und versuchten, das Spiel für sich zu entscheiden. Besonders der ATSV Laab spielte nun offensiver und kam zu mehreren guten Gelegenheiten. Die Abwehr der Tarsdorfer hielt jedoch lange Zeit stand und vereitelte zahlreiche Angriffe. Doch in der 84. Minute sollte der Bann gebrochen werden. Gabriel Wong setzte sich im Strafraum durch und erzielte das erlösende Tor für die Laaber. Der Jubel war groß, denn dieser Treffer bedeutete die Führung für den ATSV Laab. Die letzten Minuten der Partie wurden noch einmal spannend, da Union Tarsdorf alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive des ATSV Laab ließ nichts mehr anbrennen und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der knappe, aber verdiente Sieg des ATSV Laab fest. Dank des späten Treffers von Gabriel Wong konnte die Mannschaft drei wichtige Punkte einfahren und den Heimsieg feiern. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und intensives Spiel, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

2. Klasse Süd-West: ATSV Laab : Tarsdorf - 1:0 (0:0)

84 Gabriel Wong 1:0

