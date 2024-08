WSV-ATSV Ranshofen und Hochburg-Ach teilen zum Saisonauftakt die Punkte

In der ersten Runde der 2. Klasse Süd-West trafen Absteiger WSV-ATSV Ranshofen und die Union Raiba Hochburg-Ach aufeinander. In einem intensiven Spiel kämpften beide Mannschaften aufopferungsvoll um den Sieg. Während die Gäste in der ersten Halbzeit dominierten, gelang es den Ranshofnern in letzter Minute, das Spiel mit einem Unentschieden zu beenden. Mit dem Endstand von 1:1 trennten sich die beiden Teams schließlich mit einem gerechtem Ergebnis.

Gäste mit Start nach Maß

Von Beginn an war klar, dass es für Ranshofen ein schwieriges Spiel werden würde. Bereits in der fünften Spielminute gelang den Gästen der erste Treffer des Spiels. Johannes Lanz nutzte eine Unachtsamkeit der Ranshofener Abwehr und brachte seine Mannschaft in Führung.

Die Ranshofener versuchten, sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen. In der neunten Minute kam Patrick Hubner zu einer vielversprechenden Chance, traf jedoch nur den Pfosten. Die Gastgeber zeigten sich bemüht, doch im Spielaufbau fehlte es an Präzision. In der 19. Minute wurde dies besonders deutlich, als die Heimischen erneut keinen wirklichen Druck auf die Hochburger Abwehr ausüben konnten.

Eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich bot sich den Gastgebern in der 34. Minute, doch der Union-Torwart klärte zur Ecke. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Ranshofen eine weitere gute Gelegenheit, doch der Abschluss wurde kläglich vergeben. So ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Absteiger mit Last-Minute-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel dominierten zunächst die Gäste. Hochburg-Ach hatte das Spiel fest im Griff und ließ kaum Chancen für die Ranshofener zu. In der 62. Minute verfehlte ein Schuss der Gäste das Tor deutlich. Doch die Bemühungen der Gastgeber blieben weiterhin erfolglos, was sich auch in der 74. Minute zeigte, als sie sich schwer taten, gefährliche Torchancen zu kreieren.

Die Partie schien bereits zugunsten der Union entschieden, ehe es in den letzten Minuten doch noch einmal spannend wurde. In der 88. Minute bekam Ranshofen einen Elfmeter zugesprochen, der jedoch zunächst nicht verwandelt wurde. Doch kurz danach die Erlösung, als Neo-Spielertrainer Tom Kreilinger den Ausgleich erzielte und die Fans jubeln ließ.

In der dreiminütigen Nachspielzeit drängte Ranshofen auf den Siegtreffer, doch letztlich blieb es beim 1:1-Unentschieden. Der WSV-ATSV Ranshofen zeigte nach einem frühen Rückstand eine kämpferische Leistung und konnte sich am Ende mit einem verdienten Punkt belohnen. Die Gäste aus Hochburg-Ach hingegen verpassten es, ihre Führung weiter auszubauen, und mussten sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben.

