Spannender Sieg für Feldkirchen/M. im Auftaktspiel gegen St. Radegund

Saisonstart, Auftaktspiele in der 2. Klasse Süd-West: Die Union Feldkirchen bei Mattighofen sicherte sich mit einem knappen 2:1-Sieg gegen die Union St. Radegund drei wichtige Punkte. Die Feldkirchner zeigten sich dabei in der zweiten Halbzeit deutlich treffsicherer und konnten durch Tore von Gerhard Niedl und Petar Radojevic den Grundstein für den Erfolg legen. Trotz eines späten Anschlusstreffers von Andras Kalina für die St. Radegunder reichte es nicht mehr für die Gäste, um einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit einem ausgeglichenen Start. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab und es kam zu keinen nennenswerten Chancen in den ersten Minuten, wobei eine leichte Überlegenheit der Gäste von St. Radegund spürbar war, allerdings konnten sie daraus kein Kapital schlagen. Die Feldkirchner fanden nun besser ins Spiel und erarbeiteten sich ihrerseits einige Möglichkeiten.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Feldkirchen bei Mattighofen eine große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Ein Schuss landete jedoch am Aluminium und rettete die St. Radegunder vor einem Rückstand. Die erste Hälfte endete somit torlos, wobei beide Teams gleichermaßen ihre Stärken und Schwächen zeigten.

Feldkirchen/M. setzt sich in spannender zweiter Halbzeit durch

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für die Heimmannschaft. In der 51. Minute erzielte Gerhard Niedl das 1:0 für Feldkirchen/M. nach einem Eigentor. Dieser Treffer schien das Team zusätzlich zu motivieren, und nur zwölf Minuten später folgte das 2:0. Nach einer Freistoßflanke vollendete Petar Radojevic mit einem sehenswerten Abschluss.

Die Union St. Radegund versuchte daraufhin, den Anschluss zu finden, und startete einige Offensivaktionen. In der 61. Minute sorgte eine überragende Aktion von Esterbauer David fast für den ersten Treffer der Gäste, allerdings scheiterte er im Abschluss. Auch in der 52. Minute zeigte sich der Gäste-Torwart Josua Glöcklhofer von seiner besten Seite und parierte einen Alleingang des gegnerischen Stürmers grandios.

In den letzten Minuten der Partie erhöhte St. Radegund den Druck noch einmal deutlich. In der 88. Minute gelang schließlich Andras Kalina per Kopfball der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Gäste warfen in den verbleibenden Minuten alles nach vorne, konnten jedoch keinen weiteren Treffer mehr erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für Union Feldkirchen bei Mattighofen. Mit diesem Erfolg startet die Mannschaft erfolgreich in die neue Saison und kann selbstbewusst in die kommenden Partien gehen. Trotz der Niederlage zeigten auch die Gäste von St. Radegund eine engagierte Leistung, die auf eine spannende Saison hoffen lässt.

2. Klasse Süd-West: Feldkirchen/M. : St. Radegund - 2:1 (0:0)

88 Andras Kalina 2:1

63 Petar Radojevic 2:0

51 Eigentor durch Gerhard Niedl 1:0

