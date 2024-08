Union Schwand siegt knapp gegen SV Mining/Mühlheim

Details Sonntag, 18. August 2024 23:38

In einer umkämpften Partie setzte sich die Union Schwand mit 2:1 gegen den SV Mining/Mühlheim durch. Die Partie bot den Zuschauern in der ersten Runde der 2. Klasse Süd-West viele Höhepunkte und Chancen auf beiden Seiten. Besonders Patrick Weissenbacher von Schwand machte mit seinen zwei Toren auf sich aufmerksam und sicherte seiner Mannschaft den knappen, aber verdienten Sieg.

Früher Schock für Schwand

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, als SV Mining/Mühlheim bereits in der achten Minute in Führung ging. Kilian Franz Scherfler nutzte eine Lücke in der Schwander Abwehr eiskalt aus und brachte die Mininger mit einem sehenswerten Treffer mit 0:1 in Front. Der frühe Rückstand schockte die Gastgeber, doch Schwand ließ sich nicht entmutigen und suchte nach Wegen, um ins Spiel zurückzufinden.

Bereits in der 14. Minute hatte Mining/Mühlheim eine weitere gute Gelegenheit, als Scherfler einen Lupfer knapp neben das Tor setzte. Der Druck auf Schwand nahm zu, doch die Defensive hielt dem Angriffswirbel der Gäste zunächst stand. In der 16. Minute zeigte der Torhüter von Mining/Mühlheim seine Klasse und vereitelte eine vielversprechende Chance für Schwand.

Schwand fand allmählich besser ins Spiel und erarbeitete sich zunehmend Chancen. Die Hausherren zeigten Kampfgeist und kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor.

Der Wendepunkt

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Schwand schließlich der erlösende Ausgleich. In der 43. Minute traf Patrick Weissenbacher nach einer starken Einzelaktion zum 1:1. Der Ausgleichstreffer war ein wichtiger Moment für Schwand und gab der Mannschaft neuen Auftrieb. Die Spieler feierten das Tor ausgelassen, und die Stimmung im Stadion war auf dem Höhepunkt.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das spannende Duell fort. Beide Mannschaften spielten mit hohem Tempo und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Besonders Schwand präsentierte sich in dieser Phase des Spiels als die etwas bessere Mannschaft. Doch auch Mining/Mühlheim hatte in der 62. Minute eine Großchance durch Andreas Mayer, die jedoch ungenutzt blieb.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute, als Patrick Weissenbacher erneut zuschlug und zum 2:1 für Schwand traf. Mit einem Abstauber brachte er seine Mannschaft in Führung und krönte seine starke Leistung an diesem Tag. Die Schwander Fans feierten den Treffer lautstark, während Mining/Mühlheim nun alles daran setzte, noch einmal zurückzukommen.

In den verbleibenden Minuten des Spiels versuchte Mining/Mühlheim alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Schwand stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. Schwand verteidigte die knappe Führung geschickt und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Mit dem Schlusspfiff war der Jubel bei den Spielern und Fans von Schwand groß. Der 2:1-Sieg war hart erkämpft, aber letztendlich verdient. Patrick Weissenbacher avancierte mit seinen zwei Toren zum Matchwinner und sicherte Schwand drei wichtige Punkte zum Saisonstart.

2. Klasse Süd-West: Schwand : Mining/M. - 2:1 (1:1)

73 Patrick Weissenbacher 2:1

43 Patrick Weissenbacher 1:1

8 Kilian Franz Scherfler 0:1

