Pfaffstätt/Munderfing 1b triumphiert mit einem klaren 4:0 gegen SV Mauerkirchen

Details Montag, 26. August 2024 20:16

Die SPG Pfaffstätt/Munderfing 1b hat in der 2. Runde der 2. Klasse Süd-West einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SV Mauerkirchen errungen. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Team von Trainer Clemens Binder den Grundstein für den Erfolg und ließ den Gästen aus Mauerkirchen keine Chance, ins Spiel zu finden.

Frühe Führung durch Binder

Gleich zu Beginn der Partie setzte der Pfaffstätt/Munderfing 1b die Mauerkirchner stark unter Druck. Bereits in der ersten Minute erarbeitete sich Valentin Wolf die erste Topchance für die Heimelf, was ein klares Signal dafür war, dass die Gastgeber von Anfang an das Heft in die Hand nehmen wollten. Dieses Engagement zahlte sich schnell aus. In der 13. Minute war es Clemens Binder, der mit einem präzisen Schuss das 1:0 erzielte und damit die Weichen für einen erfolgreichen Nachmittag stellte.

Die Mauerkirchner fanden keine Antwort auf das frühe Tor und mussten bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In der 24. Minute war es wieder die Heimmannschaft, die jubeln durfte. Daniel Schwab nutzte eine weitere Unachtsamkeit in der Gästeabwehr eiskalt aus und erhöhte auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken kontrollierten die Gastgeber das Spiel und ließen dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Kurz vor der Pause verhinderte Torhüter Marce Prancl mit einer Glanzparade den möglichen Anschlusstreffer für Mauerkirchen und sicherte seiner Mannschaft so die Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit.

Armadi und Schwab machen den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel setzte der Pfaffstätt/Munderfing 1b das Spiel genauso dominant fort, wie sie es in der ersten Halbzeit begonnen hatten. In der 53. Minute war es der eingewechselte Alexander Kirchschlager, der mit einem traumhaften Zuspiel Oscar Armadi in Szene setzte. Dieser fackelte nicht lange und vollendete souverän zum 3:0. Das Tor war der nächste Nackenschlag für die Gäste, die sich nun endgültig geschlagen geben mussten.

Doch die Pfaffstätter hatten noch nicht genug. In der 74. Minute zeigte Kirchschlager erneut seine Klasse, als er einen weiteren schönen Lauf startete und den Ball gekonnt zu Daniel Willibald Schwab weiterleitete. Schwab ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und schob zum 4:0-Endstand ein. Obwohl das Spiel in der 76. Minute quasi entschieden war, spielte der Pfaffstätt/Munderfing 1b bis zum Abpfiff in der 91. Minute konzentriert weiter und ließ den SV Mauerkirchen keine Gelegenheit, auch nur den Ehrentreffer zu erzielen.

Stimme zum Spiel

Manuel Feigl (Co-Trainer Pfaffstätt/Munderfing 1b):

"Die Mannschaft hat gestern zu 100% überzeugen können, das war ein verdienter Sieg. Gratulation an das gesamte Team zu dieser top Leistung."

Der Beste: Daniel Schwab bzw. Pauschallob Pfaffstätt/Munderfing 1b

2. Klasse Süd-West: Pfaffstätt/Munderfing 1b : Mauerkirchen - 4:0 (2:0)

76 Daniel Willibald Schwab 4:0

54 Oscar Armadi 3:0

24 Daniel Willibald Schwab 2:0

13 Clemens Franz Oskar Binder 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.