Spannendes Duell zwischen St. Peter am Hart und Tarsdorf endet 1:2

In einem packenden Spiel der 2. Runde der 2. Klasse Süd-West setzte sich die Union Tarsdorf auswärts gegen die Sportunion St. Peter am Hart mit 2:1 durch. Die Begegnung war von Beginn an von hoher Intensität geprägt, wobei beide Mannschaften zahlreiche Chancen herausspielten. Während Tarsdorf bereits in der ersten Halbzeit zwei Treffer erzielte, gelang St. Peter am Hart in der zweiten Hälfte lediglich der Anschlusstreffer.

Blitzstart von Tarsdorf

Die Partie startete mit einem Paukenschlag, als Tarsdorf schon in der 6. Minute in Führung ging. Albert Buxmann nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von St. Peter am Hart und schob den Ball nach starker Vorarbeit gekonnt ins Netz. Die Heim-Mannschaft zeigte sich kämpferisch und erspielte sich ebenfalls Chancen. Eine der ersten großen Möglichkeiten für St. Peter am Hart kam in der 5. Minute, als ein Schuss nur den Pfosten traf.

In der 31. Minute baute Daniel Maier die Führung für die Tarsdorfer aus. Nach einem gut getimten Pass setzte er sich gegen die Verteidigung durch und erzielte das 0:2. Der Druck auf die Gastgeber wuchs, doch sie zeigten sich unbeeindruckt und spielten weiterhin engagiert nach vorne.

Aufholjagd und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für Tarsdorf. In der 55. Minute erhielt Jannik Maier eine Gelb-Rote Karte wegen Kritik am Schiedsrichter und musste das Spielfeld verlassen. Dies gab St. Peter am Hart neuen Auftrieb, und sie nutzten die Überzahl, um vermehrt Druck auf das Tor der Gäste auszuüben. In der 66. Minute wurde ein Elfmeter zugunsten von St. Peter am Hart gepfiffen. Alexander Kettenbach trat an und verwertete staubtrocken vom Kreidepunkt zum Anschlusstreffer. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen der Heim-Mannschaft, die auf den Ausgleich drängte. Doch trotz aller Bemühungen blieb das Tor von Tarsdorf wie vernagelt. Die Verteidigung der Gäste zeigte sich in dieser Phase äußerst stabil und konnte sämtliche Angriffe abwehren.

Nach 90 Minuten endete die Partie mit einem 1:2 aus Sicht von St. Peter am Hart. Die Sportunion Tarsdorf konnte somit wichtige drei Punkte auswärts mitnehmen und sich in der Tabelle nach oben arbeiten.

2. Klasse Süd-West: St. Peter a.H. : Tarsdorf - 1:2 (0:2)

68 Alexander Kettenbach 1:2

31 Daniel Maier 0:2

6 Albert Buxmann 0:1

