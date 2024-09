WSV-ATSV Ranshofen besiegt SV Mining/Mühlheim mit 3:1

Details Sonntag, 01. September 2024 12:49

In einem spannenden Duell in der Hans Wallisch Arena setzte sich WSV-ATSV Ranshofen mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen SV Mining/Mühlheim durch. Nachdem die Gäste früh in Führung gegangen waren, drehten die Ranshofner das Spiel mit einer beeindruckenden Leistung. Die Partie war von Anfang an intensiv und bot den rund 70 Zuschauern packende Momente und schöne Tore.

Frühe Führung für Mining/Mühlheim

Gleich zu Beginn des Spiels übernahm Mining/Mühlheim die Initiative. In der 10. Minute gelang es Simon Elender, die Gäste in Führung zu bringen. Sein schöner Lupfer über den gegnerischen Torwart ließ den Anhang der Mininger jubeln. Die frühe Führung schien die Gäste zu beflügeln, doch die Ranshofner ließen sich davon nicht beeindrucken und begannen, mehr Druck aufzubauen.

Die Gastgeber reagierten schnell auf den Rückstand und erhöhten das Tempo. Nach einigen guten Chancen gelang es schließlich Thomas Hasenkopf in der 35. Minute, den Ausgleich für WSV-ATSV Ranshofen zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss ins Netz stellte er das Spiel wieder auf Anfang. Die Ranshofner Fans waren begeistert und feuerten ihr Team weiter an.

Nur wenige Minuten später, in der 41. Minute, konnte WSV-ATSV Ranshofen erneut zuschlagen. Diesmal war es Niklas Piechl, der seine Mannschaft mit einem gut platzierten Abschluss in Führung brachte. Der Jubel war groß, denn die Gastgeber hatten das Spiel innerhalb weniger Minuten gedreht und gingen mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Ranshofen dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause machte WSV-ATSV Ranshofen dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. In der 46. Minute war es Patrick Hubner, der das 3:1 erzielte und damit den Deckel auf das Spiel setzte. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter der Gäste keine Chance und sicherte seiner Mannschaft einen komfortablen Vorsprung.

In der Folge kontrollierten die Ranshofner das Spielgeschehen und ließen kaum noch Chancen für die Gäste zu. Die Defensive stand sicher und auch im Mittelfeld dominierten die Gastgeber das Geschehen. Mining/Mühlheim fand kaum ein Mittel, um die Abwehr der Ranshofner zu durchbrechen und gefährliche Chancen herauszuspielen.

Obwohl die Gäste weiterhin kämpften und versuchten, das Spiel noch einmal spannend zu machen, gelang es ihnen nicht, den Rückstand zu verkürzen. WSV-ATSV Ranshofen zeigte eine konzentrierte und engagierte Leistung und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der Jubel bei den Gastgebern groß. Der 3:1-Sieg war verdient und spiegelte die starke Leistung der Ranshofner wider. Mit diesem Erfolg setzt sich WSV-ATSV Ranshofen in der Tabelle der 2. Klasse Süd-West weiter nach oben und kann optimistisch in die kommenden Spiele gehen.

2. Klasse Süd-West: WSV-ATSV Ranshofen : Mining/M. - 3:1 (2:1)

46 Patrick Hubner 3:1

41 Niklas Piechl 2:1

35 Thomas Hasenkopf 1:1

10 Simon Elender 0:1

