WSV-ATSV Ranshofen setzt erfolgreiche Trendwende in Feldkirchen fort

In einem Aufeinandertreffen der 2. Klasse Süd-West konnte sich der WSV-ATSV Ranshofen auswärts bei der Union Feldkirchen bei Mattighofen mit 2:0 durchsetzen. Der Sieg der Gäste zeichnete sich bereits in der ersten Halbzeit ab, als De Oiveira mit einem prächtigen Treffer die Führung erzielte. Trotz Bemühungen der Feldkirchner schafften es die Heimischen nicht, den Rückstand aufzuholen. Ein weiteres Tor von Delic in der zweiten Halbzeit besiegelte schließlich den Erfolg des in der aktuellen Saison noch ungeschlagenen Absteigers, der für zumindest 23 Stunden von der Tabellenspitze lacht.

Brasilianer bringt Gäste in Front

Ranshofen begann mit dem Anstoß und die ersten Szenen gehörten den Gästen. In der 10. Minute verbuchte Markus Reitsamer den ersten guten Torabschluss für die Ranshofner, der jedoch noch ohne Erfolg blieb. Die Feldkirchner hielten in der Anfangsphase gut mit, kamen aber selbst zu keinen zwingenden Chancen.

In der 18. Minute fiel dann das erste Tor der Partie: Der Brasilianer Afonso Moraes-De Oiveira traf mit einem herrlichen Schuss zur 1:0-Führung für den WSV-ATSV. Der frühe Rückstand war ein Rückschlag für die Feldkirchner, die nun gezwungen waren, offensiver zu agieren. Eine Trinkpause bei sommerlichen 24 Grad in der 20. Minute verschaffte den Spielern eine kurze Erholung, doch die Intensität der Partie blieb hoch. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, doch die Gäste waren um das eine Tor besser. Der Halbzeitstand von 0:1 spiegelte die leichte Überlegenheit von Ranshofen wider.

Delic macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann mit einer ähnlichen Dynamik. Unter den etwa 120 Zuschauern sorgten 40 Ranshofner Fans für lautstarke Unterstützung. Die Rufe der Gästefans wurden noch lauter, als Kenan Delic in der 62. Minute das 2:0 für Ranshofen erzielte.

Von der Union Feldkirchen kam in der Folge wenig, um den Anschluss zu erzielen. Die Ranshofner drückten auf die Entscheidung und hatten einen wichtigen Auswärtssieg vor Augen. In der Nachspielzeit von 3 Minuten passierte nichts Erwähnenswertes, sodass das Spiel schließlich mit 0:2 endete. Die Ranshofner setzten sich verdient durch und sicherten sich mit diesem Sieg wichtige Punkte. Die Union Feldkirchen konnte trotz engagierter Leistung die starke Defensive der Gäste nicht überwinden.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.