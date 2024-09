SpVg Schalchen Juniors /Mattighofen dreht Spiel gegen Mauerkirchen und feiert dritten Saisonsieg

Ein spannendes und packendes Match zwischen der SpVg Schalchen Juniors/Mattighofen und dem SV Mauerkirchen endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber. Die Partie, die im Rahmen der 4. Runde der 2. Klasse Süd-West ausgetragen wurde, hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit bewies die SpVg großen Kampfgeist und drehte das Spiel in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten.

Seeburger bringt Gäste in Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der SV Mauerkirchen bereits in der 2. Minute einen ersten Torschuss durch Marcel Nemetz verzeichnete. Die Gastgeber hatten in der 5. Minute ihre erste Ecke, konnten jedoch keine unmittelbare Gefahr erzeugen. Ein erster Lattenschuss von Marcell Molnar in der 11. Minute zeigte den Willen der Heimischen, das Spiel in die Hand zu nehmen, doch das Glück war ihnen zunächst nicht hold.

In der 24. Minute gelang dem SVM der erste Treffer des Spiels. Mathias Seeburger verwandelte einen Freistoß zum 0:1. Kurz darauf zeigte Gästegoalie Martin Schwab eine beeindruckende Parade, als er einen gefährlichen Pass in den Strafraum der Gastgeber abwehrte und den Ball sicher in seinen Händen festhielt. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für die Gäste.

Erkner schnürt Doppelpack binnen drei Minuten

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, als Nemetz zuschlug und den Vorsprung des SV Mauerkirchen auf 0:2 ausbaute. Doch die Heimiscchen zeigten sich unbeeindruckt und begannen ihre Aufholjagd. In der 49. Minute gelang Simon Erkner der Anschlusstreffer zum 1:2. Und nur drei Minuten später sorgte abermals Erkner für den viel umjubelten Ausgleich.

Das Spiel wurde zunehmend spannender, als beide Teams um die Entscheidung kämpften. In der 77. Minute war es schließlich Molnar, der mit seinem Treffer zum 3:2 den Siegeswillen der Gastgeber krönte. Trotz intensiver Bemühungen des SV, den Rückstand aufzuholen, gelang es den Gästen nicht, die Abwehr der SpVg zu durchbrechen. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 3:2-Erfolg für die SpVg Schalchen Juniors/Mattighofen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jan Raeber (3480 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jan Raeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.